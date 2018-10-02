Рогозин: дыру в обшивке "Союза" просверлили "преднамеренно"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что дыра в обшивке космического корабля "Союз", из-за которой произошла утечка воздуха с Международной космической станции, появилась в результате "преднамеренных действий", а не производственного брака.

Как сказал Рогозин в эфире Первого канала, к таким выводам пришла комиссия, изучившая инцидент. При этом глава Роскосмоса отказался говорить о подробностях, сославшись на некие договоренности с американским космическим агентством NASA. "Скажу что-то лишнее – будет дыра в отношениях", – сказал Рогозин. Из его слов не ясно, где была просверлена дыра – еще на земле или уже в космосе.

Дыру в обшивке пристыкованного к МКС "Союза" обнаружили в конце августа. Ее заделали, угрозы для безопасности станции нет. Российские официальные лица и ведомства, комментируя инцидент, называли разные, порой противоречащие друг другу версии случившегося. Так, тот же Рогозин в начале сентября говорил, что дыра появилась на земле в результате технической ошибки. Затем появилась версия, что отверстие преднамеренно просверлили американские астронавты. Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, как пишет РБК, заявил, что повреждение кем-то из членов экипажа – одна из версий появления дыры, но не исключил, что корабль был поврежден еще на Земле.