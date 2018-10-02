В Ингушетии прошли обыски у гражданских активистов

В Ингушетии утром во вторник прошли обыски у нескольких гражданских активистов, выступающих против соглашения с Чечней об обмене территориями.

У лидера регионального отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова изъяли ноутбук и мобильный телефон. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники в Ингушетии, обыски прошли еще по меньшей мере у трех активистов. По данным "Кавказского узла", следственные действия проходят по 12 адресам.

Официально о причине обысков не сообщается. Источник "Интерфакса" предполагает, что они могут быть связаны с уголовным делом об "оскоблении представителя власти". На сайте республиканского МВД говорится, что два таких дела были возбуждены накануне.

В конце сентября в Ингушетии состоялось несколько акций протеста против соглашения об обмене территориями, которое заключили главы этой республики и Чечни. Активисты утверждают, что договор невыгоден Ингушетии. Более 10 человек, в том числе Муцольгов, были задержаны по обвинению в участии в несогласованных акциях. Протесты, однако, продолжились. 1 октября их участники перекрыли участок федеральной автодороги между столицей Ингушской республики Магасом и городом Назрань - сообщает "Интерфакс". Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пригрозил участникам акций протеста ответственностью, отдельно предупредив блогеров, которые, по его словам, "открыто оскорбляют чиновников".