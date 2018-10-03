Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Чечня и Дагестан вошли в число самых дотационных регионов

Грозный, Чечня (Иллюстративное фото)

Смотреть комментарии

Республики Чечня и Дагестан в 2019 году вновь войдут в список крупнейших получателей дотаций. На выравнивание бюджета Дагестану будет выделено более 66 миллиардов рублей, а Чечне более 30 миллиардов. Об этом сообщает РБК.

В пятерку самых дотационных регионов войдут также Якутия, Камчатский и Алтайский край. Всего в России 72 региона, которые регулярно получают финансовую поддержку от федерального центра с 2014 по 2019 год. Однако на Дагестан, Якутию, Камчатку, Чечню и Алтайский край приходится около 30 процентов всех дотаций.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Смотри также

Скорость для Кадырова. Нужна ли России новая дорога в Грозный

​В сентябре 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство России должно увеличить дотации республике. Он объяснил это ростом рождаемости в регионе.

80 процентов бюджета Чечни составляют дотации из федерального центра. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" Кадырова. Ранее сам глава Чечни, отвечая на вопрос, откуда у него деньги, заявлял, что их ему "дает Аллах".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG