Чечня и Дагестан вошли в число самых дотационных регионов

Республики Чечня и Дагестан в 2019 году вновь войдут в список крупнейших получателей дотаций. На выравнивание бюджета Дагестану будет выделено более 66 миллиардов рублей, а Чечне более 30 миллиардов. Об этом сообщает РБК.

В пятерку самых дотационных регионов войдут также Якутия, Камчатский и Алтайский край. Всего в России 72 региона, которые регулярно получают финансовую поддержку от федерального центра с 2014 по 2019 год. Однако на Дагестан, Якутию, Камчатку, Чечню и Алтайский край приходится около 30 процентов всех дотаций.

​В сентябре 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что руководство России должно увеличить дотации республике. Он объяснил это ростом рождаемости в регионе.

80 процентов бюджета Чечни составляют дотации из федерального центра. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" Кадырова. Ранее сам глава Чечни, отвечая на вопрос, откуда у него деньги, заявлял, что их ему "дает Аллах".