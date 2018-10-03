"Проект": семья соседа Путина владеет квартирами в Монако и яхтой

Семья председателя "Россельхозбанка" Бориса Листова владеет двумя квартирами в Монако, четырьмя элитными квартирами в Москве и яхтой. В 1990-х годах Листов был соседом президента России Владимира Путина. Такую информацию публикует в своем расследовании издание "Проект".

По информации источников издания, этим летом Листов занял должность председателя "Россельхозбанка" при участии миллиардера Аркадия Ротенберга. Последнего СМИ называют другом Путина. На жену Листова зарегистрирована компания на Мальте с капиталом в полтора миллиона евро.

Как отмечается в расследовании, квартиры в Монако и яхта в общей сумме стоят, как 17 годовых зарплат председателя банка. За 2017 год он заработал примерно полтора миллиона рублей.

В пресс-служба "Россельхозбанка" информацию о недвижимости Листова отказались комментировать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Листов и его жена также не стали общаться на тему расследования.