Японский зонд высадил на астероид третий модуль: фото

Японский зонд "Хаябуса-2" высадил на 900-метровый астероид Рюгу

третий по счету аппарат – робот MASCOT. В течение 20 минут робот проделал путь в 70 метров и приземлился на поверхность космического тела, находящегося на расстоянии 300 миллионов километров от Земли.

Разработанный учеными из Франции и Германии, этот модуль имеет кубическую форму с гранью 30 сантиметров и весит около 10 килограммов. На нем установлена видеокамера, микроскоп для изучения состава каменных пород, а также измерители температуры и магнитного поля. Он будет вести сбор данных в течение 16 часов – ровно столько позволит ему работать аккумуляторная батарея.

Аппарат уже сделал первые 20 фотографий поверхности астероида и передал их на борт японского зонда. Одно из изображений опубликовано в твиттере. Модуль показал, что вокруг астероида действует относительно слабое поле солнечного ветра. После завершения текущей задачи в точке высадки аппарат переместится в другое место на поверхности Рюгу. Для этого он совершит прыжки с помощью поворотного кронштейна.

21 сентября два модуля-ровера совершили первую в истории мягкую посадку на астероид, высадившись с межпланетной станции "Хаябуса-2" и прислав оттуда первые фотографии. Всем трем аппаратам, включая MASCOT, предстоит доставить собранные на Рюгу образцы обратно на Землю в 2020 году. Они смогут взять частицы грунта, которые отделятся от космического тела после того, как материнский зонд "Хаябуса-2" выстрелит в поверхность астероида разрывным снарядом.

"Хаябуса-2" был запущен 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима. Его путь до цели составил более 3 миллиардов километров. В результате этой уникальной миссии ученые надеются узнать больше о природе астероидов и формировании Солнечной системы.