Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Пенсионный возраст мужчин поэтапно вырастет до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам – 37 лет.

Изначально предполагалось, что после реформы пенсионный возраст поднимется для женщин до 63 лет. После подготовки проекта реформы правительством социологи зарегистрировали падение рейтинга Владимира Путина. Позднее президент предложил смягчить реформу и ввести уголовное наказание за увольнение сотрудников, которым до выхода на пенсию остается меньше пяти лет. Этот закон также был принят Госдумой и подписан сегодня президентом.

В начале октября Владимир Путин заявил, что после его поправок пенсионная реформа не сэкономит деньги бюджету, а наоборот, потребует дополнительных расходов. Изначально правительство планировало, что деньги, сэкономленные на повышении пенсионного возраста, пойдут на дополнительное увеличение текущих пенсий.