Госдума одобрила поправку Путина о пенсионном возрасте для женщин

Депутаты Госдумы в среду одобрили внесенную президентом Владимиром Путиным поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 60 лет, а не до 63, как предлагалось изначально.

Внесенное ЛДПР предложение отсрочить пенсионную реформу на 20 лет Госдума отклонила, передает "Интерфакс".

У здания Госдумы с утра собрались протестующие, среди которых которых – лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и активисты этого движения. На состоявшейся в минувшую субботу акции протеста Удальцов заявлял, что продолжит протесты против пенсионной реформы.

Накануне Госдума поддержала в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста – то есть тех россиян, кому до выхода на пенсию осталось пять или меньше лет. Он предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 360 часов.

В середине июля Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга президента Владимира Путина.

29 августа в телеобращении глава государства предложил смягчить пенсионную реформу, снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63).