The Insider сообщил о пятиэтажной квартире главы "Роснефти" в Москве

Глава "Роснефти" Игорь Сечин купил квартиру в Москве за два миллиарда рублей в элитном районе Москвы. Об этом сообщает The Insider. По данным расследователей, квартира находится в престижном квартале между Остоженкой и Пречистенской набережной.
Сечин приобрел пятиэтажную квартиру в элитном жилом комплексе Crystal House площадью более 1200 квадратных метров в конце июля 2018 года. Утверждается, что недвижимость оборудована бассейном, хамамом, домашним кинотеатром и винной комнатой.
Расследователи отмечают, что кадастровая стоимость квартиры составляет более 800 миллионов рублей. Однако реальная стоимость может быть в два раза выше.
Официальный представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев в разговоре с журналистами The Insider отказался от комментариев.
В рейтинге самых чиновников и бизнесменов российской версии журнала Forbes за 2018 год Сечин находится на четвёртом месте.
В 2016 году газета "Ведомости" сообщила, что Сечин приобрел земельный участок вблизи санатория "Барвиха", который принадлежит Управлению делами президента России. Тогда глава "Роснефти" через суд потребовал удалить материал с сайта издания и уничтожить остатки тиража газеты, имеющиеся в распоряжении редакции. Суд удовлетворил этот иск.
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