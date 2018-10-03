The Insider сообщил о пятиэтажной квартире главы "Роснефти" в Москве

Глава "Роснефти" Игорь Сечин купил квартиру в Москве за два миллиарда рублей в элитном районе Москвы. Об этом сообщает The Insider. По данным расследователей, квартира находится в престижном квартале между Остоженкой и Пречистенской набережной.

Сечин приобрел пятиэтажную квартиру в элитном жилом комплексе Crystal House площадью более 1200 квадратных метров в конце июля 2018 года. Утверждается, что недвижимость оборудована бассейном, хамамом, домашним кинотеатром и винной комнатой.

Расследователи отмечают, что кадастровая стоимость квартиры составляет более 800 миллионов рублей. Однако реальная стоимость может быть в два раза выше.

Официальный представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев в разговоре с журналистами The Insider отказался от комментариев.

В рейтинге самых чиновников и бизнесменов российской версии журнала Forbes за 2018 год Сечин находится на четвёртом месте.

В 2016 году газета "Ведомости" сообщила, что Сечин приобрел земельный участок вблизи санатория "Барвиха", который принадлежит Управлению делами президента России. Тогда глава "Роснефти" через суд потребовал удалить материал с сайта издания и уничтожить остатки тиража газеты, имеющиеся в распоряжении редакции. Суд удовлетворил этот иск.