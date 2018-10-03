США объявили о выходе из Договора о дружбе с Ираном

США намерены расторгнуть Договор о дружбе с Ираном от 1955-го года, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает Associated Press. Тем самым, поясняет агентство, Вашингтон отреагировал на решение Международного суда ООН, который обязал США снять с Ирана часть санкций, связанных с поставками гуманитарной помощи и запчастей для гражданской авиации.

Глава госдепартамента назвал безосновательной ссылку Ирана на нарушение Вашингтоном Договора о дружбе. По словам Помпео, этот документ следовало денонсировать "еще несколько десятков лет назад".

Договор был подписан во время союзнических отношений между США и Ираном в 1953 году, однако страны разорвали дипломатические отношения после Исламской революции в Иране в 1979 году и захвата посольства США. Формально, однако, Договор о дружбе действует до сих пор. Именно на него Тегеран ссылается в своем иске против США, который был подан в суд ООН.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Иран "злоупотребляет" Международным судом ООН. Глава Госдепартамента указал, что Соединенные Штаты вправе восстановить санкции в отношении Тегерана из-за угрозы, которую представляет для Америки иранская политика.