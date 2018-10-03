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NASA: отсутствие брака в производстве "Союза" не говорит об умышленной порче

Космический корабль "Союз МС-09"

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Отсутствие брака при производстве космического корабля "Союз" не означает, что отверстие в его обшивке было сделано преднамеренно. Об этом заявили в американском космическом агентстве NASA. Агентство уточнило, что продолжает совместно с российской корпорацией "Роскосмос" расследовать инцидент.

1 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что дыра в обшивке "Союза" появилась в результате преднамеренных действий, а не производственного брака. Рогозин сослался на выводы комиссии, изучающей причины разгерметизации космического корабля.

Дыру в обшивке пристыкованного к международной космической станции "Союза" обнаружили в конце августа. Её заделали, угрозы для безопасности станции нет. Рогозин в начале сентября говорил, что дыра появилась на земле в результате технической ошибки. Затем появилась версия, что отверстие преднамеренно просверлили американские астронавты. В NASA эти обвинения отвергли.

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