США расследуют отмывание российских денег через Danske Bank

В Соединенных Штатах расследуется уголовное дело в связи с предполагаемым отмыванием миллиардов долларов через эстонский филиал датского Danske Bank.

Об этом стало известно в четверг. Danske Bank сообщил, что получил от министерства юстиции США запрос о предоставлении информации по делу. В банке заявили, что будут сотрудничать со следствием. Ранее сообщалось о том, что подобное расследование открыто также в Британии.

По итогам внутреннего расследования Danske Bank, результаты которого были опубликованы в прошлом месяце, общая сумма подозрительных транзакций, осуществлявшихся через эстонский филиал с 2007 по 2015 годы, оценивается более чем в 200 миллиардов долларов.

Речь идет, в том числе, о деньгах из России и других стран бывшего СССР. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, в частности, полагает, что эстонское подразделение Danske Bank было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл умерший в московском СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) также утверждал, что в схемах по отмыванию денег участвовал двоюродный брат президента России Игорь Путин.