Украина объявила персона нон грата венгерского консула в закарпатском Берегово. Об этом в четверг сообщили послу Венгрии на Украине Эрно Кешкеню в украинском министерстве иностранных дел, сообщает официальный сайт ведомства.

Дипломат, имя которого не называется, будет выслан после скандала с раздачей венгерских паспортов жителям Закарпатья. 19 сентября в сети появилось видео с принятием украинцами присяги Венгрии. После принятия присяги, в котором новые граждане называют Венгрию своей родиной, сотрудница консульства призывает их скрывать от государственных структур Украины получение гражданства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг заявил, что в ответ Будапешт вышлет консула Украины в стране.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Несмотря на это по состоянию на август 2015 года из Украины поступило 124 тысячи заявок на венгерские паспорта, сообщает украинский новостной сайт Мукачево.net со ссылкой на венгерские СМИ.

Посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень ранее заявлял, что Венгрия имеет право выдавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. В конце сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала 112, что Служба безопасности Украины расследует уголовное дело по факту получения паспортов Венгрии гражданами страны.