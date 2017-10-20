Достигнут консенсус об изучении венгерского языка на Украине

Украина и Венгрия договорились по вопросу об изучении венгерского языка в условиях действия нового украинского закона об образовании, вызвавшего много споров и возражений в странах Восточной Европы и в России.

Как сообщила 19 октября украинский министр образования и науки Лилия Гриневич, в ходе переговоров с министром людских ресурсов Венгрии Золтаном Балогом было принято совместное заявление, в котором Киев обязался обеспечить обучение представителей меньшинств на родном языке. Модель, по которой, в частности, будут обучаться дети в венгерских школах Украины, будет согласовываться с венгерской общиной. Пока системя обучения останется прежней - до вынесения Венецианской комиссией заключения по языковым положениям украинского закона об образовании.

Венгерский министр Балог, в свою очередь, выразил готовность к дальнейшим консультациям.

28 сентября на Украине вступил в силу новый закон об образовании, согласно которому дошкольное и начальное обучение может осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка. В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина.

10 октября Венгрия выразила готовность просить Евросоюз оказать давление Киев с тем, что он сохранил прежний статус венгерского языка в системе образования, поскольку новый закон - по мнению Будапешта - ущемляет права не менее 150 тысяч этнических венгров, проживающих в основном в Закарпатье.

Недовольство новым украинским законом выразили также Румыния, Польша и несколько других стран Европы.