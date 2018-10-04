Источник: Дочь бывшего президента Узбекистана вышла из колонии

Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, приговоренная за коррупцию к пяти годам ограничения свободы, вышла из колонии. Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на аккаунт в инстаграме, который может принадлежать дочери Каримовой.

В августе 2015 года суд в Ташкенте приговорил Гульнару Каримову к 5 годам ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

В августе 2018 году редакция узбекской службы Радио Свобода получила информацию о том, что Гульнара Каримова выпущена под домашний арест. Однако тогда ни Генпрокуратура Узбекистана, ни ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа не стали комментировать эту информацию.

Сейчас в Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с законом.

В то же время источники узбекской службы Радио Свобода и опрошенные изданием чиновники страны утверждают, что 2 октября Гульнара Каримова прибыла в Дубай. Корреспондент "Свободы" дозвонился до номера в гостинице, где может жить Каримова, и трубку взяла женщина, представившаяся Гульнарой.

Перед арестом Каримову называли одной из самых влиятельных женщин Средней Азии и возможным преемником ее отца на посту президента. В нескольких странах мира в ее отношении были начаты расследования в связи с подозрениями в коррупции.

Ислам Каримов умер в 2016 году. Он управлял Узбекистаном в течение 27 лет. В 1989–1991 годах Каримов занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, а затем его избрали президентом страны.

В августе 2018 года его имя запретили упоминать в телеэфире, в официальных учреждениях стали уничтожаться портреты и книги президента. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 13 лет был премьер-министром в правительстве Каримова.