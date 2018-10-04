Бывший глава Марий Эл пожаловался на пыточные условия в "Лефортово"

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов пожаловался на "пыточные условия" содержания в изоляторе "Лефортово" в Москве. Он написал жалобу генеральному прокурору России Юрию Чайке. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов бывшего чиновника.

Маркелов утверждает, что на него оказывают моральное давление, часто переводят из одной камеры в другую, обыскивают и не оказывают медицинское лечение. По мнению адвоката, таким образом бывшего чиновника вынуждают оговорить себя. Юрист утверждает, что за время прибывания в СИЗО у Маркелова ухудшилось зрение, обострилось сердечно-сосудистое заболевание, а в тюремных условиях прогрессирует заболевание суставов.

В апреле 2017 Маркелов был арестован по обвинению в получении взятки в 235 миллионов рублей. Ему также предъявили обвинения в в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и в злоупотреблении служебными полномочиями. Во время одного из судебных заседаний в апреле нынешнего года Маркелову стало плохо, ему вызывали скорую помощь.