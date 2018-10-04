Пентагон: США симметрично ответят РФ на разработку запрещенных ракет

Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию в "грубом нарушении" Договора о контроле над вооружениями. Он предупредил, что для защиты стран НАТО Америка предпримет симметричные меры, если Москва будет разрабатывать запрещенные ракетные системы наземного базирования. Об этом глава Пентагона заявил в четверг в Брюсселе на встрече глав военных ведомств Североатлантического союза, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон сейчас предпринимает меры военного и дипломатического характера для того, чтобы заставить Москву вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен в 1987 году между США и СССР.

Соглашение запрещает создание и использование ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. Соединенные Штаты в последнее время неоднократно обвиняли Россию в нарушении этого документа: американские чиновники указывали, что Москва создает запрещенные ракетные системы с радиусом действия свыше 500 километров. Москва это отрицает. По мнению американской стороны, запрещенные системы позволили бы России нанести молниеносный ядерный удар по Европе, на который Запад не успел бы ответить.

Во вторник посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон заявила, что Америка может уничтожить запрещенное российское ракетное оружие, в том числе на этапе его разработки. Впоследствии она уточнила, что имела в виду готовность принять адекватные ответные меры, чтобы не был нарушен паритет в вооружениях. По ее словам, США передали Москве доказательства нарушений со стороны России.

В прошлом году американская администрация сообщала о том, что США разработают собственные ракетные системы наземного базирования, если Россия не прекратит предполагаемые нарушения упомянутого Договора. Позже сообщалось о выделении Пентагону средств на разработку данного типа оружия. В сентябре издание Breaking Defence со ссылкой на источники в Минобороны США рассказывало, что американское ведомство впервые со времен распада СССР разрабатывает наземную ракетную систему с дальностью 1600 километров — оружие, которое предназначено в первую очередь для прорыва передовых средств ПВО России.