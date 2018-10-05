Шпионы с квитанцией. Реакции на новые провалы российской разведки

Волна разоблачений агентов российских спецслужб все никак не кончится. Вчера выяснилось, что еще в апреле из Нидерландов депортировали четырех россиян с дипломатическими паспортами, которые пытались взломать компьютеры Организации по запрещению химического оружия в Гааге – в то самое время, когда эта организация расследовала применение "Новичка" в Солсбери. У одного из этих россиян, Алексея Моренца, нашли при себе квитанцию на такси в Шереметьево от воинской части, связанной с ГРУ. После публикации этих данных издание The Insider установило паспортные данные еще 305 сотрудников ГРУ – именно столько в базе ГИБДД нашлось граждан, чьи автомобили приписаны к адресу той же военной части, которую на Западе обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет. Злорадных комментариев в Сети по этому поводу хоть отбавляй.

​Илья Красильщик

разведчик, поехавший на дело в другую страну с квитком на такси, где указан маршрут гру—аэропорт шереметьево, не выходит из головы. надо написать кому-нибудь серию детективов про русского разведчика-идиота. сюжет должен быть блуждающим, развязка неожиданной, необъяснимой и максимально бессмысленной

Андрей Десницкий

Ничто не выдавало Штирлица, кроме ушанки со звездой, валенок, автомата ППШ, ордена Красного знамени на груди и волочащегося парашюта за плечами.

Рассказывайте о высоком их профессионализме, рассказывайте...

Владимир Милов

Всепоглощающая коррупция, которую Путин насадил в России, наконец ударила по нему бумерангом: продажные сотрудники ГИБДД, торгующие базами данных, сдали всю активную сеть международных операций ГРУ, которую готовили много лет

Андрей Мальгин

А помните, когда начиналась эта тема "русских хакеров", Путин с довольной улыбочкой говорил: Государство у нас такими вещами не занимается, но мы не можем уследить за отдельными патриотически настроенными гражданами?

Думал, государство не попадется. А оно опять попалось.

Почему не могли не засыпаться госхакеры? Потому что руководство России поверило в то, что может на равных конкурировать в высокотехнологичных областях с передовыми странами. Всё та же попытка прыгнуть выше головы. "Наши партнеры", увы, временно расслабились, но отныне любые попытки гадить в цифровом пространстве будут пресекаться. Просто в силу непреодолимого технологического отставания России.

И еще немаловажная деталь. Всё то, что удавалось раздобыть хакерам из ГРУ, кто немедленно выкладывал для публичного ознакомления? Правильно: товарищ Джулиан Ассанж. Важнейшее звено в кремлевской цепочке провокаций.

Рыклин Александр

А по-моему, это хорошо, что у нас не разведка, а сборище ушлепков, котрые палятся по три раза в день...

Илья Вайцман

ВСЕ российские спецслужбы нужно вычищать под корень, по причине полнейшей деградации. Безотносительно к политике. С улицы прохожих набрать - будет лучше. Со всех т.з.

Продолжаются и рассуждения по поводу того, кто "сливает" журналистам информацию, которую можно без труда найти в открытых источниках.

Эль Мюрид

Откровенно говоря, массовость проколов, которые сопровождают деятельность военной разведки России, начинает вызывать вопросы. Сомнений в том, что ее уровень сегодня находится крайне низко, нет - деградация страны неизбежно ведет к распаду всех ее составных частей, и спецслужб это касается не в меньшей степени. Но такие массовые провалы без чьей-то дружеской помощи и поддержки, скорее всего, невозможны.

Роман Попков

«Грушников ловят и чморят с таким размахом и с таким фантастическим успехом, будто их ловит и чморит соседняя организация» - пишет Сергей Леонидович Доренко, намекая, как я понимаю, на гебушку. Как будто это эфесбешники регистрировали доблестных военных разведчиков по Хорошевским шоссе и улицам Народного ополчения, выписывали им паспорта с одинаковыми номерами, и прочую оперативную содомию творили. А потом подсовывали Сергею Каневу и Роме Доброхотову диски с базами ментовских даных.

Но на самом деле, ФСБ во всем этом позоре с ГРУ тоже должно нести ответственность. Я напомню, что именно ФСБ отвечает за контрразведывательное обеспечение всех Вооруженных сил, в том числе ГРУ. И вся эта содомия с паспортами, регистрациями, шпилями и геями – это крах и ФСБ тоже.

Валерий Соловей

Вчера рассказывал студентам, что лучше всего объясняет политику «бритва Хэнлона»: не приписывайте злому умыслу то, для объяснения чего достаточно человеческой глупости. Я ещё добавляю к этому - и жадности.

Послушал сегодня очередные «шпионские новости». Глупость и жадность.

Полученных данных между тем вполне достаточно для того, чтобы сделать выводы об интересах российских властей.

Максим Трудолюбов

Общее во всех шпионских эпизодах – попытки исправить прошлые провалы или ответить на обвинения. Список целей: WADA, легкоатлетическая федерация, спортивный арбитраж, нидерландский центр расследований по сбитому "Боингу", Организация по запрещению химоружия. Российские спецслужбы были брошены исправлять положение, латать дыры и мстить за неудачи российского политического руководства – со сбитым самолетом, с организованным применением допинга в спорте, с химической атакой в другой стране.

Кремль вовсе не равнодушен к обвинениям в допинге и применении химоружия и он над ними не смеется, как МИД говорит на брифингах. Отвечать на эти обвинения Кремль отправляет своих агентов, при том что не очень ясно, как они могут повлиять на решения спортивных федераций или ОЗХО.

Китайские спецслужбы не вылезают из американских корпораций и университетов – по крайней мере, это следует из новостей. А список приоритетов российской политики вот: WADA, легкоатлетическая федерация, спортивный арбитраж, нидерландский центр расследований по сбитому "Боингу", Организация по запрещению химоружия

Леонид Волков

Как, наверное, и многие, я держу в ленте какое-то количество идейных путинистов из числа лично знакомых мне и неглупых людей. Мало ли почему человек полюбил и не может разлюбить власть: работа в каких-то госструктурах — или просто такой метод психологической самозащиты от реальности; ложно понимаемый патриотизм — или иррациональный страх перед «революцией». Всякое бывает.

Как-то они для себя все справились и с Боингом MH-17 (некоторые — перебирая, вслед за российскими властями, одну нелепую версию за другой; некоторые — приняв позицию, что «дело слишком мутное, правда в том, что мы никогда не узнаем правды» — что, конечно, и было целью коллективного Киселева-Лаврова, городивших десятки версий, лишь бы сбить кого-то с толку), как-то в основном справились и со Скрипалями, не сдавая своих позиций. Человек умеет рационализировать неприятное, подгоняя его под свою картину мира и не давая ей разрушиться, это важный механизм самозащиты.

А вот с ГРУшниками не справился никто. Никто не поверил в интервью «Петрова» и «Боширова», никто не поверил Путину, и все понимают, какой провал — вот эти все базы с Хорошевского шоссе, идущие подряд номера паспортов и квитанции такси. Что дело тут не в «шпиономании Запада» — а в самом большом провале, видимо, за всю историю спецслужб во всем мире. И мои провластные френды (еще раз повторю: речь не про ботов и не про пропагандистов на зарплате, а про живых людей, в основном из сферы IT, которым в какой-то момент стало удобнее жить с идеей «Путин в целом все делает правильно, а перегибы на местах — ну а где их не бывает) вздыхают угрюмо: «ну как же так, как же не стыдно так облажаться».

И вот я с нетерпением жду следующего шага, когда им надо будет сложить 2+2. Потому что ведь ГРУшники не просто так провалились. Они провалились, пытаясь вмешаться в расследование по Боингу и в расследование по Скрипалям.

Это же все равно, что явка с повинной.

Так что будет очень интересно наблюдать за этой частью ленты.

Даже если считать, что спецслужбы "просто делали свою работу", сложно не прийти к выводу, что эту работу им кто-то поручил, – и еще сложнее понять, почему она оказалась именно такой.

Владимир Фролов (платный раздел Republic)

​То, что было показано, – не более чем рабочие издержки чрезвычайно рискованных, но эффективных операций, достигших основных целей (дискредитация WADA, постановка под сомнение экспертизы ОЗХО по «Новичку» через предание огласке «выгодно интерпретированного» отчета химической лаборатории в швейцарском Шпице (куда перехваченные голландцами «хакеры» не доехали, но, видимо, доехали «другие», ибо этот доклад опубличил 16 апреля не кто иной, как глава МИД РФ Сергей Лавров, а швейцарцам пришлось потом эту информацию опровергать).

Если вынести за скобки моральную сторону вопроса, то можно признать, что ГРУ во всех этих эпизодах действовало дерзко, хотя и несколько прямолинейно, и, судя по всему, выполняло поставленные боевые задачи. Анализ вероятных дипломатических последствий этих действий не входит в компетенцию разведки, это прерогатива высоких инстанций. Российские спецслужбы не действуют по своей инициативе (в таких серьезных вопросах), это популярный миф. Они выполняют приказы. <...>

Основные вопросы во всей этой истории должны быть не к ГРУ, а к тем, кто ставил задачи. Так ли уж нужно задействовать спецслужбы, чтобы сначала подменять мочу в пробирках WADA, а потом взламывать базы данных этой малозначительной конторы, чтобы показать миру, какие таблетки пьет Серена Уильямс? Так ли уж нужно было проводить операции влияния («активные мероприятия» по-старому) на основе документов, полученных средствами кибершпионажа? Может быть, сначала стоит подумать о внешнеполитических последствиях и поручить конкурирующему разведведомству и МИДу их просчитать? И где-то все же надо останавливаться. Постоянно жить внутри сплошного «активного мероприятия» страна не может. Это вредно для психики.

Алексей Венедиктов

Некоторое недоумение вызывает нынешняя истерика с кибератаками разведслужб России.



Во-первых, во всех странах существуют разведки, задача которых исследование и кража информации. Есть ли наивные люди, которые предполагают, что британская, американская или нидерландская разведки не занимаются этим в России?



Во-вторых, если бы шпионы/разведчики («их» шпионы и «наши» разведчики) этим бы не занимались, их надо было бы выгнать без выходного пособия – за что им зарплаты платить из наших налогов?



В-третьих, кибератаки – это лишь инструмент для добывания информации. Раньше копировали почту дипкурьеров, переснимали на минифотопленку секретные документы, теперь это делают с помощью «дронов» — на удаленном расстоянии – ну и какая разница?



В-четвертых, ни для кого ни секрет, что часть шпионов/разведчиков всегда работала под дипломатическим прикрытием – ну поймали, ну выдворили.



Но вот в чем принципиальная разница – одно дело красть, другое дело – уничтожать данные, менять что-то или покушаться на жизнь. Это уже не разведка в классическом виде – это диверсия.



Допускаю, что именно диверсия – попытка уничтожить Скрипаля, вмешательство в выборы с целью изменения результата, вмешательство в деятельность химической лаборатории и было основанием для этой жесткой публичной позиции стран НАТО.



Все-таки ДИВЕРСИЯ и РАЗВЕДКА – это разные опции.

Тогда понятно

Игорь Федюкин

На вопрос об успешности или неуспешности стоило бы взглянуть иначе: у нас нет никаких оснований считать, что таким образом начали действовать только последние два года. Гораздо вероятнее обратное: что с такими паспортами и такими легендами ездили все последние 15 лет, и успешно хакали и убивали что и кого им было нужно. Крайне странных смертей русских или околорусских в Лондоне было выше крыши. И ничего им за это не было - не связывались, не расследовали. Иными словами, скорее всего весь тот стиль работы, который сейчас нам кажется комическим, он вплоть до прошлого года был вполне успешным, в рамках нормы, другого и не требовалось.

Вслед за разоблачениями США, Нидерланды и Канада официально обвинили российскую военную разведку в проведении кибератак по всему миру, и многие обеспокоены возможными последствиями этих заявлений.

Александр Коляндр

Мне кажется, сегодня впервые на уровне министра страны Россию назвали pariah state.

Сегодняшние события мне видятся серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Александр Ивахник

Так получается, что ГРУ становится еще одним брендом России в мире, наряду со спутником, Гагариным и Большим театром. Но если старые бренды олицетворяли позитив – научно-технический или творческий, то новый несет с собой неопределенную опасность и разрушение. Москва может сколько угодно твердить о шпиономании, русофобии и паранойе, но предъявленные миру фотографии и паспорта грушников, московский чек на такси от здания ГРУ до Шереметьева и хакерское оборудование в багажнике арендованного «Ситроена» невозможно списать на больное воображение. России придется с этим жить и готовиться к новым санкциям.



Правда, вице-президент США Пенс тут же обвинил и Китай во вмешательстве в американские демократические процедуры, по сравнению с которым действия России «бледнеют». Остается надеяться, что внимание Штатов будет всё больше переноситься на китайских товарищей. Но с Европой Москве надо все-таки поаккуратнее и попрофессиональнее. Как говорил Жванецкий, тщательнее надо, ребята.

Реакция российских государственных телеканалов и официальных лиц сюрпризом ни для кого не стала.

Артем Рондарев

Мне кажется, российским информационным порталам можно уже делать макрос «В МИД России назвали заявления <британских, американских, голландских, подставить нужное> <дипломатов, полицейских, членов верховного суда, подставить нужное> «фантазиями».

Чтобы он автоматом клеился после каждого информационного сообщения, а редактор только пару слов вставлял сообразно моменту.

Потому что, судя по всему, скоро каждая новость, даже о погоде, будет требовать этой фразы, так что лучше заранее, чтобы не напрягаться.

Ну и фоток удивленной Марии Захаровой нарезать на год вперед не помешает ггг.