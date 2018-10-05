Расходы на такси покроет ГРУ

Доброе утро!

Сегодня в Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира – ее могут дать хоть Дональду Трампу, хоть Ким Чен Ыну, но мы точно знаем, какая организация ее не получит – это Главное управление Генерального штаба российской армии, которое за границей по-старинке именуют “ГРУ”.

Нидерланды, Великобритания, США и Канада обвинили ГРУ в “безрассудных кибератаках” по всему миру, а конкретных офицеров ГРУ – в конкретных атаках.

Сенат США признал Голодомор геноцидом украинцев.

По данным “Левада-центра”, рейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал закон об административной границе с Чечней. В столице Ингушетии – протесты.

“Русские хакеры” обрели имена

За обнародованным в среду вечером заявлением британского МИДа, в котором Россия обвинялась в организации кибератак по всему миру от имени разных хакерских группировок, последовала пресс-конференция министерства обороны Нидерландов, на которой подробно рассказали о четверых россиянах с дипломатическими паспортами, приехавших в Нидерланды в апреле и попытавшихся взломать компьютерные сети Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге. ОЗХО как раз тогда расследовала применение “Новичка” против Скрипалей в Солсбери.

Приехавшие взяли на прокат машину, в багажнике которой при задержании нашли готовое к работе оборудование для взлома Wi-Fi сети, много мобильных телефонов (карта в одном из них была активирована рядом со зданием ГРУ в Москве), 20 тысяч евро и 20 тысяч долларов, а также – и это самое трогательное – квиток из такси за поездку от здания ГРУ в Шереметьево. Имена и фотографии паспортов – по ссылке. В тот же день всех четверых выслали из Нидерландов.

Изъятый у “дипломатов” ноутбук ранее использовался в Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Последнее связывают с попыткой похищения данных о расследовании крушения малайзийского “Боинга” над Донбассом в 2014 году. Целью швейцарского подключения была атака на сервера Всемирного антидопингового агентства. Премьер-министры Нидерландов и Великобритании в совместном заявлении обвинили Россию в "презрении к глобальным ценностям".

Вскоре после этого минюст США предъявил обвинения в организации кибератак по всему миру семи офицерам ГРУ, в число которых входят и четверо героев нидерландской пресс-конференции. То, что названные люди – офицеры ГРУ, подтверждается разными способами, в том числе регистрацией их машин на адрес ГРУ.

Чуть позже МИД Канады поддержал обвинения, выдвинутые союзниками по НАТО.

Российский МИД назвал все это “очередной срежиссированной пропагандистской акцией”, а его официальный представитель Мария Захарова – “адской парфюмерной смесью”.

И только вице-президент США Майк Пенс был занят разоблачением Китая. “То, что делают русские, меркнет по сравнению с тем, что позволяет себе Пекин”, – полагает он. МИД Китая обвинил Пенса в клевете.

Ингушский народ оскорблен

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал закон об установлении административной границы с Чечней, который чуть раньше утвердил региональный парламент – вопреки решению Конституционного суда Ингушетии, согласно которому вопрос об административной границе должен решаться на общереспубликанском референдуме.

В столице Ингушетии Магасе продолжается стихийный митинг, граждане провели ночь на площади. Днем во время митинга даже стреляли в воздух. Общественность Ингушетии оскорблена закулисными действиями властей и призывает Путина вмешаться. Но Путин в данный момент занят продажей систем С-400 Индии, а его пресс-секретарь Песков считает вопрос об административной границе “субъектовым”. В том смысле, что субъекты должны его сами решить, а о результатах доложить суверену, то есть Кремлю. С вечера 3 октября в Ингушетии отключен интернет.

Украина против России

Так называется дело, в рамках которого Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу украинского кинорежиссера Олега Сенцова на свой арест и 20-летний приговор. Суд дал правительству России срок до 16 января 2019 года, чтобы представить свое письменное заключение по делу и ответить, в частности, на вопрос о том, подпадал ли Сенцов под юрисдикцию России, когда его судили. Олег Сенцов держит голодовку 145-й день.

Сенат США признал Голодомор геноцидом украинцев. В России массовый голод, вызванный неурожаем, насильственной коллективизацией и продразверсткой, геноцидом не считают, потому что от голода в 1932–33 годах в деревнях умирали не только украинцы.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о языке, наделяющий украинский язык статусом единственного государственного и предусматривающий штрафы и уголовную ответственность за “унижение государственного языка”. Оy vey!

МИД Украины, как и было обещано, объявил персоной нон-грата венгерского консула в Берегово, в Закарпатье. Повод – заснятая на видео раздача венгерских паспортов гражданам Украины, не признающей двойного гражданства. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто про украинский закон о гражданстве знает, но настаивает, что двойное гражданство – стандартная мировая практика.

Новое величие: Путин теряет доверие, Золотов зовет на Кавказ

По данным независимой социологической организации “Левада-центр”, уровень доверия Путину в России упал до показателей 2013 года и составил 58%. В данный момент доверие к армии выше, чем к президенту и правительству. ФСБ и спецслужбам доверяют ровно половина россиян.

Тех, кто им не доверяет, глава Росгвардии Виктор Золотов пригласил съездить на Северный Кавказ. Звучит устрашающе, а повод такой: в среду житель Приморья Дмитрий Шалай будто бы пытался проехать на машине на Красную площадь, а когда его остановили, потребовал встречи с Путиным или Золотовым – иначе, мол, взорвет находившийся в машине газовый баллон (он оказался пустым). Глубокоосведомленный депутат Хинштейн написал в твиттере, что Золотов лично изъял баллон из машины Шалая, а Росгвардия вместе с государственными агентствами это охотно подтвердили (добавив канцеляризмов типа “вступил в словесный контакт”). В интернете все это сочли инсценировкой, и вот теперь придется ехать. Быть может, за стеной Кавказа…

Мосгорсуд признал незаконным содержание под стражей Анны Павликовой, обвиняемой по делу “Нового величия”, и оставил ее под домашним арестом. Все обвиняемые мужского пола остаются в СИЗО, двое из них объявили голодовку.

Пять ссылок

Литература. Давнее, но замечательное эссе Алексея Макушинского о жизненном крахе и непереводимом немецком слове Scheitern. Или рассказ Константина Львова о Всеволоде Никаноровиче Иванове и его книге “Исход: Сибирская агония”. Речь идет о революции и Гражданской войне: “О, как люблю я Эрмитажа // Гранитный и роскошный труп!” (он, кстати, не гранитный).

Два интервью. О литературе – с поэтом Сергеем Завьяловым, об акционизме – с Катрин Ненашевой (той самой, которая залезает в клетку).

Политическая история. Рассказ о “новом государстве”, которое построил в Португалии Антониу ди Оливейра Салазар.

Искренне Ваши,

Семь Сорок