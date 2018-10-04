Глава Росгвардии пригласил на Кавказ сомневающихся в его героизме

Глава Росгвардии Виктор Золотов выступил с официальным заявлением, в котором пригласил всех, кто подозревает его в инсценировке задержания подрывника на Красной площади в Москве, съездить с ним на Северный Кавказ.

"Сомневающихся в достоверности изложенной информации представителей интернет-сообщества, имеющих острое желание поучаствовать в подобных "постановочных акциях", главнокомандующий приглашает вместе с ним посетить регионы Северного Кавказа, где личный состав Росгвардии ежедневно участвует в пресечении деятельности террористических банд-формирований", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Росгвардии.

Также Золотов предложил пользователем интернета, который в его заявлении назван "информационно-телекоммуникационной сетью", "самолично преодолеть несколько горных перевалов".

В среду в Москве полиция задержала 41-летнего жителя Приморья Дмитрия Шалая, который сначала попытался проехать на своем автомобиле на Красную площадь, а после того, как его остановили дежурившие сотрудники Росгвардии, угрожал взорвать находившийся в машине газовый баллон. По информации СМИ, мужчина требовал встречи с президентом Путиным или главой Росгвардии Золотовым.

Позднее федеральные информационные агентства распространили информацию о том, что Шалай был задержан лично Золотовым, прибывшим на место и вступившим с подрывником в переговоры. Многие комментаторы заподозрили в произошедшем инсценировку.

В сегодняшнем заявлении на сайте Росгвардии сказано, что Золотова вызвали спецслужбы, "поскольку гражданин Шалай твердо настаивал на выдвинутых требованиях, выражая явные намерения на осуществление подрыва в случае невыполнения его условий". Глава Росгвардии сел к подрывнику в машину и вступил с ним в "словесный контакт, в ходе которого попросил объяснить причину, по которой он хотел встретиться с ним лично". Шалай, по словам Золотова, пояснил, что на протяжении длительного времени пытается встретиться с Путиным для информирования об имеющихся проблемах в пенитенциарной системе России, что провоцирует беспорядки и протесты среди заключенных. Золотов, как следует из его заявления, заверил Шалая, что передаст эту информацию президенту, высказал "сожаление относительно противоправного способа донесения информации до руководства страны", после чего попросил подрывника выйти из машины и передал его в руки сотрудникам правоохранительных органов.

В заявлении отдельно подчеркнуто, что "генерал армии В. В. Золотов никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях".

Ранее глава Росгвардии, в ответ на расследование Алексея Навального о коррупции в ведомстве, записал видеообращение, в котором пообещал сделать из оппозиционного политика "сочную отбивную", устроив "шоу перед всем личным составом".

Сам Алексей Навальный в данный момент отбывает 11-й в своей жизни административный арест – в этот раз по обвинению в организации акции против пенсионной реформы 9 сентября в Москве. Без учета нынешнего 20-дневного срока он провел в спецприемниках 172 дня.