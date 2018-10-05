В Ингушетии продолжается акция против передачи земель Чечне

В Ингушетии продолжается акция протеста против обмена территориями с Чечней. Несколько десятков человек провели перед зданием парламента республики в городе Магас всю ночь. Местные жители приносят протестующим еду и теплые вещи, сообщает "Кавказский узел".

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вчера вечером призвал участников акции разойтись и забрать с площади у здания парламента "детей и стариков". "Не говорите завтра, что вы не знали, где они находились. Я очень прошу всех это услышать и понять", – заявил Евкуров.

Накануне глава Ингушетии и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали закон закреплении границы между регионами. Он предусматривает обмен нежилыми некоторыми территориями между республиками, однако многие ингуши считают этот обмен неравноценным.

В Магасе в момент рассмотрения закона в парламенте прошла акция протеста. В ней участвовали тысячи человек. Полиция открывала огонь в воздух. При этом Конституционный суд республики встал на сторону протестующих и заявил о необходимости референдума по соглашению с Чечней.

Кадыров ранее призывал ингушей прекратить акции протеста. "Если воевать, то меня и это устраивает", – заявил глава Чечни.