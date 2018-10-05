Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1558. Об этом заявили в агентстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве добавили, что продолжают получать международную помощь, но из-за разрушений пока не могут доставить ее всем нуждающимся. Самолеты с гуманитарным грузом в Индонезию направили 11 стран.

Два подземных толчка произошли на индонезийском острове Сулавеси на прошлой неделе. Вскоре после этого произошло цунами. Высота волн достигала нескольких метров. Система оповещения не сработала.

Разрушены тысячи зданий. Спасательная операция в пострадавших районах продолжается. Местные власти опасаются вспышки опасных болезней. Поступают сообщения о нехватке продуктов питания, воды, топлива и жизненно необходимых товаров.