ВЦИОМ: половина молодежи в России не знает о сталинских репрессиях

47 процентов российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет ничего не слышали о сталинских репрессиях. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом больше чем у трети населения в семье есть репрессированные родственники, утверждают социологи. Данные приводит агентство "Интерфакс".

Опрос показал, что лучше о репрессиях знают люди в возрасте от 60 лет и старше — среди них о знакомстве с темой рассказали 89 процентов респондентов. Во всех возрастных группах впервые услышали о репрессиях сталинского периода от социологов 19 процентов россиян.

Более трети опрошенных (35 процентов) знают, что в их семье были репрессированные родственники. 9 из 10 таких людей узнали об этом из рассказов близких. При этом 43 процента россиян считают, что репрессиям в их семье никто не подвергался.

В 2017 году "Левада-центр" проводил опрос об отношении россиян к сталинским репрессиям. Согласно данным их опроса, только 39 процентов россиян, знающих о репрессиях, считают их преступлением. Четверть респондентов объясняли сталинские репрессии "политической необходимостью". А 36 процентов готовы оправдать человеческие жертвы достигнутыми в сталинскую эпоху результатами.

По оценкам правозащитного общества «Мемориал», около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12.5 миллионов жителей СССР.

День памяти политических репрессией в России отмечается 30 октября.