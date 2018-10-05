Полиция арестовала более 300 человек на акции протеста у здания Сената США

Полиция Капитолия США арестовала 302 человека на акции протеста в комплексе зданий Сената в Вашингтоне, сообщает CNN. Им предъявлены обвинения в нарушении законодательства о публичных выступлениях – в частности, запрета на демонстрации в зданиях комплекса Конгресса.

Они выступали против кандидатуры судьи Бретта Кавано на пост члена Верховного суда США. Среди задержанных – американская модель Эмили Ратаковски и стендап-комик Эми Шумер.

Акция проходила во время изучения Сенатом доклада об обвинениях Кавано в сексуальных домогательствах.

Три женщины обвиняют Кавано в сексуальном насилии и домогательствах. Одна из них, профессор психологии Кристин Блейзи Форд, утверждает, что судья изнасиловал ее в 1982 году, когда они вместе учились в школе.

Сам Кавано обвинения отрицает. Его сторонники считают, что обвинения могут быть вызваны политическим давлением на Верховный суд. Кандидатуру Кавано на должность члена Верховного суда США внес президент Дональд Трамп. Демократы опасаются, что Кавано на долгие годы изменит баланс сил в суде, сделав его более консервативным.

Голосование по назначению Кавано пройдет в пятницу в Сенате.