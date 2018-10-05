ФОМ: рейтинг "Единой России" установил антирекорд

Рейтинг "Единой России" упал до минимума с 2007-го года – с того самого момента, когда фонд "Общественное мнение" начал ежеквартально измерять рейтинги политических партий.

По опросу ФОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за партию власти проголосовал бы всего 31% избирателей. Ниже этого показателя еще не было, а самая высокая поддержка у "Единой России" была в первом квартале 2015-го года – тогда за неё были готовы отдать голоса 55% респондентов.

В свою очередь, рейтинг президента Путина повторил антирекорд. На вопрос "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ, скажите, пожалуйста, за кого из кандидатов вы бы проголосовали?", фамилию действующего президента России назвали 45% опрошенных. Такой же низкий уровень поддержки был у Путина в 2013-м году.

Опрос ФОМ был проведен 29-30 сентября в 207 населенных пунктах 73 субъектов Российской Федерации. В нем приняло участие 3000 человек.

Ранее о падении доверия к Путину до уровня 2013-го года сообщили социологи "Левада-центра". По их опросу, в сентябре только 58 процентов россиян одобрили деятельность главы государства. Доля же тех, кто считает, что Путин "совсем не заслуживает доверия" выросла до 13 процентов.