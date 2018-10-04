Рейтинг Владимира Путина упал до уровня 2013 года

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился до уровня 2013 года. В сентябре только 58 процентов россиян одобряли деятельность главы государства. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

По сравнению с 2017 годом, рейтинг доверия президенту упал на 17 процентов. А доля тех кто считает, что Путин "совсем не заслуживает доверия" выросла до 13 процентов.

В июне "Левада-центр" опубликовал данные опроса, согласно которым около половины россиян (51 процент) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента страны после 2024 года. Число тех, кто этого не хочет, составило 27 процентов.

Социологи зарегистрировали падение рейтинга Владимира Путина после решения правительства повысить возраст выхода на пенсию в России. Позднее президент предложил смягчить реформу и ввести уголовное наказание за увольнение сотрудников, которым до выхода на пенсию остается меньше пяти лет. Этот закон также был принят Госдумой и подписан президентом.