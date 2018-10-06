В Костроме вновь арестован активист Александр Зыков

Костромской суд в субботу, 6 октября, арестовал оппозиционера Александра Зыкова на 15 суток за организацию несанкционированного митинга против повышения пенсионного возраста и участие в этом мероприятии. Акция протеста состоялась в Костроме 9 сентября, одновременно с подобными выступлениями протеста в других городах России.

За день до суда Зыков был задержан дома и доставлен в полицию, где провел ночь. Ему предъявили обвинение в "повторном нарушении правил организации публичного мероприятия".

"Я был готов к аресту, у меня на этот случай были даже собраны вещи, я не сомневался, что меня вновь отправят в спецприемник. Это вроде подарка на день рождения Путину", – сказал Александр Зыков корреспонденту Радио Свобода.

Бывшего заместителя регионального штаба Алексея Навального отправляют под арест уже в шестой раз. Во время предыдущего ареста Зыкова за "уклонение от обязательных работ", назначенное после участия активиста в "забастовке избирателей" в день выборов президента, он объявлял голодовку с требованием освободить политзаключенных Руслана Рахаева, Михаила Цыкунова и Олега Сенцова.

В августе 2017 года Александр Зыков выиграл в суде дело о нападении на него майора полиции во время одной из акций сторонников Навального. В качестве компенсации Зыкову полицейский, отправленный в отставку, должен был выплатить пострадавшему активисту 35 тысяч рублей. В августе этого года квалификационная коллегия судей Костромской области наложила дисциплинарное взыскание на судью Свердловского районного суда Костромы – Оксану Боровкову, которая запретила участникам открытого судебного заседания вести аудиозапись, тогда рассматривалось дело Зыкова о правонарушении во время несогласованной акции против пенсионной реформы.

9 сентября в Костроме, как и во многих других российских городах, прошла организованная сторонниками Алексея Навального акция протеста против пенсионной реформы. На несогласованный митинг вышло около 200 человек. Задержаний и инцидентов во время его проведения не было.