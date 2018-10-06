В Латвии считают голоса на парламентских выборах

В парламентских выборах в Латвии 6 октября участвовали 16 партий и политических объединений. Согласно опросу, проведенному латвийским Центром изучения общественного мнения SKDS, в однопалатный парламент республики (Сейм) пройдут семь партий.

В выборах приняли участие 780 тысяч избирателей – на участки пришли 50,42% имеющих право голоса жителей страны.

Сейчас ведется подсчет голосов. Непосредственно перед выборами наибольшей поддержкой опрошенных пользовалась оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие" – 17 процентов. За партию "Союз зеленых и крестьян" были готовы проголосовать 9,4 процента граждан. На третьем месте Национальное объединение "Все для Латвии" – 6,9 процента.

В нынешнем составе парламента у оппозиционной партии "Согласие" 24 мандата из 100. Это самая крупная парламентская фракция партии, основанной в 2010 году. Все эти годы она отстаивала интересы русскоязычной части населения.

Оппоненты партии говорят о ее связях с Кремлем и приводят в пример договор "Согласия" с "Единой Россией", заключенный в 2009 году. Хотя осенью прошлого года этот договор был расторгнут, как заявил латвийским СМИ председатель правления "Согласия" и мэр Риги Нил Ушаков.