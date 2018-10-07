Жена главы Интерпола получила от мужа эмоджи с "ножом"

Власти Китая подтвердили задержание главы Интерпола Мэна Хунвэя, который пропал в конце сентября. Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе, там же живет и сам Мэн Хунвэй. Как заявили власти КНР, его подозревают в "преступной деятельности". Глава Интерпола был взят под стражу 25 сентября в Китае при выходе из самолета.
Согласно местному законодательству, родственников задержанных обязаны предупредить через 24 часа после ареста, но полиция хранила молчание и не комментировала пропажу Мэн Хунвэя.
Супруга главы Интерпола рассказала, что за несколько минут до потери связи с мужем она получила с его телефона текст: "Жди моего звонка", а затем – эмоджи с изображением ножа. С тех пор связи с ним не было.
Французская полиция начала расследование исчезновения Мэна Хунвэя.
Китайский высокопоставленный чиновник занял пост главы Интерпола в 2016 году – до этого он был заместителем министра общественной безопасности Китая и обладал значительным политическим весом в КНР.
Его назначение вызвало критику со стороны правозащитных организаций. По данным "Международной амнистии", Китай использует Интерпол, созданный для поимки преступников, для задержания китайских политических диссидентов, живущих за границей.
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