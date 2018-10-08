Федеральные каналы проигнорировали массовые протесты в Ингушетии

Российское государственное телевидение игнорирует протесты в Ингушетии. С момента начала массовых народных выступлений в республике федеральные каналы не сообщали о них ни разу. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на исследование аналитической службы "Медиалогия".

4 октября в столице Ингушетии Магасе началась акция протеста против соглашения об обмене территориями с Чечней. В этот день парламент республики должен был одобрить соглашение о закреплении границы между регионами. Договор предусматривает обмен территориями между республиками.

Против подписания соглашения на улицы вышли несколько тысяч жителей Ингушетии. Позднее власти согласовали проведение мероприятия до 15 октября с переводом его на новую площадку и запретом проводить протест ночью.

В воскресенье на митинге выступил бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который заявил, что руководство республики совершило ошибку, заключив договор с Чечней. "Надо было этот вопрос согласовать с народом", – заявил Аушев. На сторону протестующих встал Конституционный суд республики, заявивший о необходимости референдума по соглашению с Чечней.

Ряд депутатов ингушского парламента заявили о возможности провести повторное голосование об одобрении договора. Власти республики, однако, это отрицают.