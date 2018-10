Звуковой марксизм. Артемий Троицкий о рок-подарке для мирового пролетариата

Хедлайнеры восемьдесят восьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты-марксисты из разных стран мира, встретившие недавний юбилей своего вождя ударным трудом в студии и на сцене. Рок-критик Артемий Троицкий внимательно ознакомился с двойным альбомом Karl Marx's 200th! и не обнаружил в трех десятках композиций ни антикапиталистического драйва, ни борьбы за пролетарское счастье.

5 мая сего года все прогрессивное человечество тихо отметило двухсотлетие со дня рождения Карла Маркса – основоположника названного в честь него марксизма, автора коммунистического "Манифеста" и монументального "Капитала". О том, какое сокрушительное воздействие эти тексты оказали на ХХ век, говорить излишне. Музыкальное сообщество откликнулось на юбилей вяло – даже у артистов, исповедующих левую идеологию (а таких много), герои другие: Че Гевара, председатель Мао, Лев Троцкий. А Маркс – ну, это совсем нафталин... Однако обнаружилось одно занятное исключение: немецкий рекорд-лейбл Karl Records выпустил обширную компиляцию под названием "Двухсотка Карла Маркса!" На двух альбомах представлен целый музыкальный интернационал, от Германии до США и от Франции до Ирана. Правда, из стран, вкусивших прелести коммунистического правления, представлена только Грузия.

Помимо собственно музыкальных пьес на прекрасно изданном альбоме присутствуют и теоретические статьи, освещающие различные аспекты темы "Музыка и марксизм в 21-м веке". Открывает дискуссию Нина Пауэр статьей "Звуковой марксизм". "Существует ли марксистская музыка, или вся музыка несет в себе скрытый марксизм?" – задается вопросом автор. "Мы прекрасно знаем, что музыка всегда была интегральной частью всех самых реакционных и фашистских проектов: это и военные марши, и застольные пьяные гимны, и пропагандистские эстрадные песни, транслировавшиеся нацистским радио".

А как же – нам ли, бывшим советским людям, этого не знать!

"С другой стороны, – продолжает Нина Пауэр, – можно сказать, что музыка, в особенности ее экспериментальная, эклектическая, "дегенеративная" по определению нацистов, часть помогает расширить мир возможного, вступить в антагонизм с консервативным началом, выявить социальные проблемы." Другой автор, Ева Маевска, тоже говорит о двойственном характере музыки: это и типичный "капиталистический продукт", и в то же время реализация свободного творчества масс. Соответственно, встает вопрос: сможет ли музыка стать "оружием слабых" и средством сопротивления силам капитала и глобализма? Ответ Евы оптимистичен: да, но для этого музыке надо целиком встать на путь эксперимента и отбросить "декоративные" и развлекательные функции.

О, эти сладкие грезы!

Музыкальное содержимое альбома (куратором выступил берлинский композитор-электронщик Андреас Райзе) полностью соответствует теоретическим выкладкам современных марксистов: оно экспериментально и эклектично; развлекаться, танцевать, маршировать и петь во время застолья под эту музыку категорически невозможно. Преобладают абстрактные электронные пейзажи (Наталия Беридзе, Филипп Пети, Shneider TM, Гвидо Мёбиус); есть несколько фри-джазовых импровизаций (Kammerflimmer Kollektief, Каспар Брёцманн), мелодекламации под шумовую музыку (AGF, Pharoah Chromium) и авант-фолк (Седа Мимароглу, Warnings). Я выбрал для передачи самые доступные и, что называется, radio friendly треки, но боюсь, что и они вызвали бы отторжение у простых трудящихся масс. В этом я вижу явное противоречие "звукового марксизма": сугубо "высоколобая", элитарная музыка не порадует большинство. Похоже, что, как говаривал один известный русский марксист, "бесконечно далеки они от народа"...

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 88):

1. Saint Etienne (UK). Dive, LP Home Counties

2. Nightlands (USA). Easy Does it, LP I Can Feel the Night Around Me

3. Automat ft. Lydia Lunch (Germany/USA). The Streets, LP Automat

4. Der Tanz (Hungary). Bees and Flies, LP Vatta

5. Andreas Reihse (Germany). Antikapitalist, LP Karl Marx's 200th!

6. Yr Lovely Dead Moon (UK). Kali, LP Karl Marx's 200th!

7. Warnings (USA). Juif, LP Karl Marx's 200th!

8. Pharoah Chromium (Germany). Der Zerfall des Systems, LP Karl Marx's 200th!

9. Rebel Babel Ensemble (Poland). Manifest, LP Dialog 1

10. Alex Lipinski (UK). Going Nowhere Fast, LP Alex

11. Toko Telo (Madagaskar). Hainai Moa, LP Toy Raha Toy

12. Lord Echo (New Zealand). Note from Home, LP Harmonies

13. Circle (Finland). Imperiumi, LP Terminal