Магас: акция согласована и продолжается. Эфир в 21:05

Российское государственное телевидение игнорирует протесты в Ингушетии. С момента начала массовых народных выступлений в республике федеральные каналы не рассказывали о них ни разу. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на исследование аналитической службы "Медиалогия".

4 октября в столице Ингушетии Магасе началась акция протеста против соглашения об обмене территориями с Чечней. В этот день парламент республики должен был одобрить соглашение о закреплении границы между регионами. Договор предусматривает обмен территориями между республиками.

Против подписания соглашения на улицы вышли несколько тысяч жителей Ингушетии. Позднее власти согласовали проведение мероприятия до 15 октября с переводом его на новую площадку и запретом проводить протест ночью.

В воскресенье на митинге выступил бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который заявил, что руководство республики совершило ошибку, заключив договор с Чечней. "Надо было этот вопрос согласовать с народом", – заявил Аушев. На сторону протестующих встал Конституционный суд республики, заявивший о необходимости референдума по соглашению с Чечней.

Ряд депутатов ингушского парламента заявили о возможности провести повторное голосование об одобрении договора. Власти республики, однако, это отрицают.

Ситуацию обсуждают зам председателя Совета тейпов Ингушского народа Батыр Богатырев, журналисты Саид Бицоев, Илья Барабанов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.