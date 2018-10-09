Суд вернул в прокуратуру дело "интернет-экстремистки" Мотузной

Суд в Барнауле вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующихиз-за публикации картинок во "ВКонтакте". Об этом сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии".

На заседании 9 октября защита предоставила несколько ходатайств: если в прекращении уголовного дела было отказано, то возврат дела в прокуратуру суд одобрил, поскольку "не был доказан умысел подсудимой и не исследовался эффект, который произвели на аудиторию её действия".

По мнению адвоката Алексея Бушмакова, дело об экстремизме будет закрыто после изучения "новых обстоятельств". Срок давности по обвинению в оскорблении чувств верующих истекает 15 октября.

Основанием для обращения стороны защиты Марии Мотузной к суду стало постановление пленума Верховного суда России о лайках и репостах, которое разрешает судам прекращать дела об экстремизме на стадии расследования, если они возбуждены необоснованно.

3 октября Владимир Путин предложил частично смягчить наказание по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". Соответствующий законопроект он внес в Государственную думу.

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека.

О деле Марии Мотузной стало известно после того, как она стала вести хронику следственных действий в твиттере. ​8 мая домой к обвиняемой пришли с обыском следователь и оперативники Центра по противодействию экстремизму. У нее изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где показали скриншоты шуточных картинок с её страницы во "ВКонтакте" за 2015 год – в основном на тему религии.