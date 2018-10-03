Путин предложил смягчить статью об экстремизме

Президент России Владимир Путин предложил частично смягчить наказание по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". Соответствующий законопроект он внес в Государственную думу.

Путин предлагает не применять уголовное наказание по 282-ой статье в случае, если деяние было совершено однократно и не представляет угрозы для безопасности государства. По мнению президента, не во всех случаях применение 282-ой статьи обосновано. Однако при повторном совершении нарушении закона в течение года, будет наступать уголовная ответственность.

В августе этого года в Барнауле было заведено четыре уголовных дела из-за публикации мемов в социальной сети "ВКонтакте". Андрей Шашерин, Антон Ангел, Мария Мотузная и Даниил Маркин обвиняются в "возбуждении ненависти или вражды" и "оскорблении чувств верующих". ​Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин заявил, что фигуранты дел об экстремизме и оскорблении чувств верующих "сами виноваты".

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня российский президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".

​