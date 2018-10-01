Генпрокуратура: в России не было дел за "лайки" в соцсетях

В Генеральной прокуратуре заявили, что в России не было заведено ни одно уголовного дела за лайки в социальных сетях. Представитель ведомства призвал разделять дела о репостах и о лайках.

В Генпрокуратуре отметили, что большинство уголовных дел об экстремизме заведено из-за размещения информации в интернете. Издание "Медуза" утверждает, что уголовные и административные дела за лайки возбуждались. Они связаны с социальной сетью "Одноклассники", в которой отметка "класс" добавляет запись на страницу пользователя.

По 282-й статье уголовного кодекса России (предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы) за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня российский президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".