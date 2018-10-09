Побоище Кокорина и Мамаева. Футболисты прошлись по Москве

В Москве полиция проводит расследование действий футболистов Павла Мамаева (клуб "Краснодар") и Александра Кокорина (клуб "Зенит"), которые, как утверждается, совершили нападения на случайных людей. Клубы намерены разорвать с футболистами контракты.

Накануне событий в Петербурге состоялся матч "Краснодар"-"Зенит", в котором Кокорин и Мамаев играли друг против друга. Мамаев забил гол, но победу одержал "Зенит". К утру оба футболиста были в Москве.

В 2016 году Кокорин и Мамаев получили известность как игроки сборной России, которые после бесславного вылета команды с чемпионата Европы были замечены на вечеринке в Монако, на которой на шампанское было потрачено около 250 тысяч евро.

Драка в кафе

Рано утром 8 октября в московском кафе у футболистов произошла перепалка с другими посетителями, которого затем переросла в драку. Пострадавшим оказались чиновники Минпромторга, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Утверждается, что Пак сделал замечание футболистам, что они слишком громко себя ведут, в ответ они оскорбили его, а затем начали бить. Один из футболистов использовал при этом стул. Чиновники обратились за медицинской помощью и в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил каналу Mash, что Кокорин и Мамаев "издевались над его клиентом по национальному признаку": "Когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные - их было человек десять". По словам адвоката, у Пака сотрясение мозга и ушиб руки.

Есть видео нападения.

Нападение на водителя

Тем же утром, утверждает МК, Кокорин и Мамаев могли совершить нападение на водителя журналиста 1-го канала Ольги Ушаковой. 33-летний водитель описал события так: он ждал на улице телеведущую и сделал замечание хулиганившей группе молодых людей (по данным Mash, они "В это время на парковку подошла компания не очень вменяемых футболистов, "пинали припаркованные машины"). После этого молодые люди избили водителя и скрылись. У водителя, по данным газеты, "сломан нос, черепно-мозговая травма".

Реакция клубов

В заявлении клуба "Зенит" происшедшее названо "вопиющим инцидентом: "Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы". По данным Sport24, клуб собирается разорвать контракт с футболистом.

В "Краснодаре" заявили, что также постараются расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым: "Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать – это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться".

Российский футбольный союз не связан сейчас контрактами с Кокориным и Мамаевым, заявил изданию "Чемпионат" вице-президент РФС Сергей Анохин: "Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведёт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере".

Владимир Варфоломеев:

Путин и Медведев. Петров и Боширов. Теперь вот снова Мамаев и Кокорин. Как-то не складываются дела у наших мужских дуэтов...

Сергей Кальварский:

Нужно было посылать в Лондон Кокорина и Мамаева. Никаких тебе ядов, а просто молниеносный удар стулом. Легенда у них крепкая бы была. Что с них возьмёшь. Футболисты же. И никакого тебе международного скандала.

Дмитрий Сидоров:

На самом деле они хотели просто переставить стул, но точность, как обычно, подвела)))))

Дмитрий Бавырин:

В новости =Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской “Кофемании”= мне непонятно следующее:

1. За кого нужно болеть?

2. Зачем играть в футбол или работать в Минпромторге, если ходишь в "Кофеманию"?

Никита Исаев:

Кокорин и Мамаев это не не наша беда, и это и есть мы с вами. Быдло-хамство, пьянство, праздность, понты, весьма посредственный уровень мастерства, содержательный пример для молодёжи.

Показательно, что мы не способны даже наказать их (себя). И я даже не могу найти ответ почему. Уверен (и знаю), что подобные истории приключений Мамаева и Кокорина (их лично, и как собирательного образа) это их жизнь.

А мы лишь получаем удовольствие от наблюдения за этим зоопарком, оплачивая им и подобным им Конорам и Хабибам, их миллионные долларовые гонорары и трафики в СМИ и соцсетях. Не спорю - это вносит свою изюминку в нашу грустную размеренную жизнь. Но и жалуйтесь тогда только на себя.

Кирилл Гончаров:

Кокорин и Мамаев символы мальчиков-мажоров в российском футболе. Мы давно не слышали о их спортивных успехах, но постоянно слышим о скандалах связанных с этими ребятами. На этот раз они избили посетителей кафе сделавших им замечание. Кокорин, например, ударил человека стулом по голове.

Понятно, что футболисты не получают хорошего образования, но в данном случае, речь уже об отсутствии воспитания и наплевательском отношении к людям, к правилам, закону.

Кокорин получает 351 млн рублей в год. Он может себе позволить избивать людей. Газпром отмажет парня, ( репутация российского суда, привет!) но умнее парень не станет. Увы.

Дмитрий Носов:

Надеюсь, что в ближайшее время, Кокорин и Мамаев предстанут перед судом и понесут наказание. Полностью поддерживаю Павла Колобкова, который сделал категоричное заявление в адрес этих «спортсменов», которые всем своим поведением позорят не только футбол, но и весь российский спорт. Также призываю руководителей клубов, в которых они тренируются, посадить ребят на скамейку запасных, до конца их футбольной карьеры. Жду ваших мыслей на этот счёт.

Станислав Белковский:

Простите, а что здесь сложного? я имею в виду политику оправдания. Всё уже отработано.

Звонить на мобильный г-же Симоньян.

1. Приехали в Москву оторваться.

2. И - посмотреть Собор Богоявления в Елохове.

3. Дальше - ЛГБТ-тема, сообщества поддержат футболистов.

Правда, если по ходу дела выяснится, что уже Кокорин не Кокорин, а Мамаев не Мамаев - вот это да! \

Игорь Рабинер:

В новых приключениях Кокорина и Мамаева жизнь просто очень четко и контрастно расставила все на свои места. И объяснила, что не существует такого обобщенного понятия - «российский футболист”, как многие думали ранее. Люди разные, и футболисты - тоже. Даже если зарабатывают одинаковые миллионы евро.

Одни российские футболисты пахали как проклятые перед и во время ЧМ, сделав счастливой всю страну. И никто, заметьте, в это время (как и сейчас) не считал их деньги и не завидовал их незаслуженному материальному благополучию, как привыкли делать годами. Потому что сборная России на ЧМ-2018 доказала ураганную силу воздействия настоящего, вдохновенного футбола на миллионы людей.

Кокорина с Мамаевым там не было. Не знаю, стали ли бы они относиться к футболу, болельщикам, просто к людям, а главное - к самим себе иначе, оказавшись в той команде. Может, в такие месяцы, в такой атмосфере даже с самыми дремучими людьми происходит какое-то очищение. Но теперь видится провидение в той судьбе, которая по разным причинам не позволила им там оказаться.

И вот происходит та мерзость, которую мы увидели сейчас, - благо, запись позволяет многое разглядеть. Контекст тут не имеет никакого значения. Удар сидящему человеку стулом, который нанёс Кокорин, самодостаточен и дополнительных объяснений едва ли требует.

Происходило все это, заметьте, в тот самый день, более того, утро, когда сборная съезжалась в Новогорске, чтобы опять пахать для болельщиков и страны. Кокорина с Мамаевым туда вновь не позвали, хотя их игра в последнее время (да даже и в воскресном матче между их клубами) определенные основания для этого давала. Кстати, мы наблюдаем удивительную вещь - в сообщениях многих СМИ Кокорин с Мамаевым отчего-то именуются футболистами сборной России, хотя в 2018 году они не были таковыми ни минуты, а по своей сути сейчас - антифутболисты сборной России.