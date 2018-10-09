Адвокат Сенцова ничего не знает о продолжении голодовки

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил "Медиазоне", что ему ничего не известно о продолжении голодовки украинского режиссера в российской колонии.

О том, что Сенцов якобы продолжает голодовку, во вторник сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

"Никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. Он… так и голодает", — заявил Сак. Он также добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное".

Динзе назвал ситуацию "странной". Он подтвердил, что 5 октября Сенцов решил прекратить голодовку и с тех пор не поступало никакой информации о том, что он изменил свое решение. В то же время в разговоре с The Insider Динзе не исключил, что его подзащитный мог передумать и продолжить голодовку. По словам адвоката, мнение Сенцова могло поменяться из-за лжи сотрудников ФСИН, которые заявляли, что он якобы уже неделю назад начал принимать пищу.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он отрицает обвинения. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. В письменном заявлении, которое он передал через адвоката, Олег Сенцов заявил, что с 6 октября прекращает голодовку в связи с угрозой принудительного кормления со стороны российских властей.

Накануне Европейский Союз призвал Россию освободить украинского режиссера из колонии и оказать ему необходимую медицинскую помощь после выхода из голодовки, которую он держал 145 дней.