"Из него бы сделали овощ". Конец голодовки Олега Сенцова

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе подтвердил, что его подзащитный прекращает голодовку протеста. По словам Динзе, Сенцов начнет выход из голодовки в субботу, но он не уверен, что этот процесс пройдет без вреда для жизни и здоровья Олега. 5 октября представители ФСИН заявили, что украинский режиссер уже прекратил голодовку. Сенцов начал голодать 14 мая 2018 года (более 140 дней назад), требуя освобождения украинских политзаключенных.

Олег Сенцов передал через своего адвоката письмо из колонии. Он сообщает, что прекращает голодовку из-за того, что врачи планировали принудительно кормить его:

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел".

Вот что рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время" адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе:

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– Во ФСИН, насколько я знаю, были три версии по поводу прекращения голодовки: одна – что Олег прекратил ее неделю назад, вторая – что с сегодняшнего дня и третья – просто какая-то общая информация по этому поводу. Я могу вам сказать, что с завтрашнего дня Олег напишет заявление о том, что он прекращает голодовку. И только завтра руководству колонии это будет отдано. Он попросил меня первым выдать эту информацию, но, к сожалению, сотрудники ФСИН опередили. Они нас слушали в том кабинете, в котором я находился. Там была полная перепланировка. И там подслушивающие устройства были, в связи с чем они услышали эту информацию и выдали ее, как только я вышел из колонии, и даже раньше. Мы с Олегом работали где-то часов до четырех-пяти. И соответственно, получив информацию, Олег мне ее проговорил для начала, мы ее обсудили. Эта информация дошла до сотрудников колонии. А так он сделал заявление всем, кому это еще интересно: "В связи с состоянием моего здоровья, а также с начавшимися изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного кормления. Мое мнение при этом уже не учитывается", – указывает Олег. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента, как указывали ему врачи. В данных условиях он вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, то есть 06.10.2018.

– Очевидно, это решение вынужденное и далось Олегу нелегко. Только что вы его видели. В каком он состоянии?

У него во внутренних органах начались необратимые изменения, прежде всего, в печени и почках

– У него начала распадаться печень. Почки уже настолько забиты, что они фактически не функционируют. Начались большие проблемы с кишечником и желудком. Ему делали УЗИ. Вот эта стенография, которая была последний раз опубликована ФСИН, когда он приехал на обследование. У него началась ишемия сердца. Соответственно, с завтрашнего дня будут ставить вопрос о том, чтобы уйти с голодовки и подать об этом заявление. Насколько я понял, если бы он не ушел с голодовки, они из него бы сделали овощ, прикованного к кровати с трубкой в носу для того, чтобы осуществлять принудительное кормление. Естественно, он не хотел уходить с голодовки. Это вынужденная мера, чтобы из него не слепили психически больного человека или овощ, который будет прикован к кровати в реанимации. Плюс он сейчас не знает, сможет ли он выйти из голодовки. Ему сказали, что у него во внутренних органах начались необратимые изменения, прежде всего, в печени и почках. Ну и в сердце изменения начали происходить. Он сказал, что один из голодающих (был такой в колонии номер 8) три месяца голодал. Когда он выходил из голодовки, он умер от болезни сердца, соответственно, сердце было надорвано. У него тоже имеется болезнь сердца. И выход из голодовки... Никто не может никаким образом ему прогнозировать, как это все будет происходить. Возможно, он выйдет из голодовки, а возможно – нет, умрет от сопутствующих болезней либо подорванных органов, которые у него имеются. Пока все под вопросом.

– Будут ли врачи колонии прикладывать усилия для того, чтобы помочь ему выйти из этого состояния?

– Плана лечения как такового еще нет, потому что он из голодовки еще не вышел. Я думаю, что будет еще диспансеризация, потому что врачи сказали, что с теми внутренними органами, когда они УЗИ сделали, которые у него есть, с теми заболеваниями, которые у него обострились, такие люди лежат в реанимации и, соответственно, получают соответствующее лечение. Его, так скажем, завещание остается в силе. Он попросил Наташу его опубликовать. В ближайшее время, я думаю, он тоже сделает заявление по этому поводу.

– Вы сказали, что у Олега не было другого выбора. В последнее время не оказывали ли на него какое-то дополнительное давление?

К нему постоянно приходили психологи, психиатры, сотрудники колонии, которые его каждый день обрабатывали

– Давление постоянно оказывали, чтобы он вышел из голодовки, потому что без этого не проходило ни одного дня. К нему постоянно приходили психологи, психиатры, сотрудники колонии, которые его каждый день обрабатывали. Но он не то что выходит из голодовки по состоянию здоровья, а потому что в отношении него будут предприняты насильственные меры. Он хочет избежать насильственных мер. Единственное, его могут психотропами накачать, могут накачать другими препаратами. Он будет находиться в таком полусознательном состоянии. Он хочет этого избежать, – рассказал Дмитрий Динзе.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, который сам не раз голодал за решеткой, говорит, что 145 дней голодовки, безусловно, мужественный поступок, который вызывает уважение и моральную поддержку.

Его голодовка точно не была напрасной, поскольку получила резонанс по всему миру, его поддержали тысячи людей

– Я не во всем разделяю взгляды Олега Сенцова, но он, без сомнения, очень смелый и мужественный человек, который решился на крайние меры не только ради себя, но и ради других, и я не сомневаюсь, что его требования – рано или поздно, но все-таки будут выполнены. Наша власть не любит давления, а голодовка в местах лишения свободы, конечно же, мощный рычаг, поэтому власть никогда и не идет напрямую на выполнение чьих-то требований. А требования у Олега были глобальные, и не думаю, что он всерьез рассчитывал, что их выполнят. Но, с другой стороны, его голодовка точно не была напрасной, поскольку получила резонанс по всему миру, его поддержали тысячи людей. Любая голодовка – это очень серьезный стресс для всего организма, и даже если она проводится под наблюдением врачей, то все равно может закончиться летальным исходом, ибо неизвестно, как на нее отреагирует тот или иной орган. Я сам голодал месяц и к его концу понял, что уже практически конец... Поэтому, что бы ни говорили противники Сенцова, что это не было голодовкой в чистом виде, поскольку он получал витамины, я не поддерживаю такие выпады, ибо на своем примере знаю, что это реально очень сложно и можно в любой момент погибнуть.

По мнению Удальцова, Сенцова все равно обменяют и, наверняка, уже предпринимаются в этом плане конкретные шаги.

– Его обменяют, это было бы справедливо, но подадут этот обмен под другим "соусом", никак не связанным с голодовкой Олега, – убежден Удальцов. – Поступок Сенцова – очень важный акт борьбы, он поможет другим осужденным бороться за свои права, хотя порой это выглядит невозможным.

Диетолог Лидия Ионова говорит, что выходить из голодовки гораздо сложнее, чем в нее входить.

Если бы он не получал в качестве поддержки белково-углеводные смеси, то уже бы умер

– Этот процесс может занять у Олега Сенцова от трех недель до четырех месяцев, в зависимости от его здоровья и состояния желудочно-кишечного тракта, – поясняет Ионова. – Если бы он не получал в качестве поддержки белково-углеводные смеси, то уже бы умер, ибо столько времени без еды никакой организм не выдержит. Сейчас, чтобы вернуться к нормальной жизни, ему надо давать ферменты и переработанную пищу: для начала овсяный кисель и другие крупяные отвары, постепенно под наблюдением врачей можно будет вводить постное переработанное мясо.

Насколько возможно спецпитание, необходимое сейчас Сенцову, в тюремных условиях? Информированный собеседник во ФСИНе говорит, что Сенцову обеспечат все необходимое.

– Мы нашли диетологов, которые разработали ему программу питания, которая сможет максимально без последствий вывести его из голодовки, – говорит он. – Практически все время, пока Сенцов голодал, тюремные врачи и медики лабытнангской больницы уговаривали его прекратить голодовку, объясняя в красках, какой непоправимый вред здоровью он ею причиняет себе. И что если это и не приведет к летальному исходу, то можно остаться глубоким инвалидом.

В Москве у приемной президента Российской Федерации сегодня проходила акция в поддержку Олега Сенцова с участием актеров Театра.doc. Это серия одиночных пикетов с требованием отпустить украинских политических заключенных из российских тюрем, которая проводится ежедневно с начала сентября, рассказал один из организаторов акции гражданский активист Константин Котов.

– В Москве давно проходили различные акции в поддержку Олега Сенцова, начиная с первых дней его голодовки. Люди выходили в пикеты, выходили на марши, на шествия, устраивали концерты в его поддержку. Но не было никакой постоянной акции, которая могла бы объединить людей и постоянно напоминать о том, что Сенцов голодает и требует освободить политических заключенных. 6 сентября мы начали такую акцию, которую продолжаем каждый день. У нас был тематический день ученых, когда приходил и довольно известный член-корреспондент РАН, и ученые-биологи, и другие научные сотрудники. Был день литераторов.

В пятницу выразить поддержку Олегу Сенцову пришли актеры Театра.doc:

– Из плакатов мы собрали мини-пьесу, они складываются в общее высказывание от Театра.doc. Они похожи на плакаты 1920-х годов – в них есть лозунговые элементы. Акция продолжается восемь часов, и у нас восемь плакатов. Это продолжительное действие и коллективное высказывание. Плакаты имеют последовательность, но они спокойно монтируются в другом порядке, – рассказала режиссер Театра.doc Зарема Заудинова.

Александр Рекубратский опубликовал петицию, в которой требовал обмена российских и украинских политзаключенных, эту петицию подписали больше 59 тысяч человек.

Нужен обмен между Россией и Украиной

– Идея обмена политзаключенными овладевает людьми, такой обмен уже очень многие поддерживают, достаточно посмотреть, сколько человек, без всякой официальной поддержки, подписали эту петицию, – говорит Рекубратский. – Все это время, пока Олег голодал, мы проводили пикеты в его поддержку. Теперь их формат немного изменится, но сами пикеты мы не будем прекращать, поскольку основное требование, ради которого он пошел на этот шаг, не выполнено. Нужен обмен между Россией и Украиной, поэтому мы и дальше с этими требованиями будем выходить на улицы.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.