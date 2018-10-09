"Диссернет" нашел плагиат в диссертациях экспертов Рособрнадзора

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова считает, что в России отсутствует качественная оценка экспертов, дающих решения об аккредитации и лицензии вузов. К экспертам Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор), по её словам, существует "много претензий", сообщает "Коммерсантъ".

Накануне сетевое сообщество "Диссернет выпустило доклад о нарушениях, обнаруженных в научных работах экспертов Рособрнадзора. Члены сообщества проверили диссертации 224 экспертов и обнаружили множество "грубых нарушений академической этики" - некорректных заимствований и подлогов. Кроме того, половина проверенных экспертов этого ведомства, по данным сообщества , оказались причастны к защите других диссертаций с плагиатом. По результатам проверки "Диссернет" сделал вывод, что эксперты Рособрнадзора более склонны к нарушению академических норм, чем средний российский ученый, а "российские вузы проверяют и аккредитуют люди, чьи профессиональные качества гораздо ниже, чем у проверяемых".

Деятельность Рособрнадзора вызвала скандал в 2017 году, когда Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии на образовательную деятельность. Вуз смог её восстановить только в августе 2018 года. В мае этого года Рособрнадзор лишил аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (известную как "Шанинка"). По итогам проверки эксперты решили, что учебные программы вуза не соответствуют образовательным стандартам. После этого 50 крупнейших вузов России обратились к президенту Владимиру Путину с предложением скорректировать систему государственной аккредитации.