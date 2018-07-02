50 вузов предложили Путину отказаться от системы госаккредитации

Представители 50 российских вузов написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его отказаться от системы государственной аккредитации высших учебных заведений. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение.

В письме говорится, что из-за отсутствия системы независимой оценки качества образования государственная аккредитация повторяет процедуру лицензирования и "носит исключительно документарный характер". Авторы послания отмечают, что специалисты, которые проводят проверки, "часто не обладают достаточной квалификацией и репутацией для принятия самостоятельных решений ".

Вузы предлагают президенту создать новую систему оценки качества образования и проводить его проверку совместно с работодателями, а результаты публиковать в открытом доступе.

Письмо президенту России составлено от имени Ассоциации ведущих университетов России и Ассоциации "Глобальные университеты". В них входят 50 крупнейших вузов страны.

20 июня Рособрнадзор принял решение лишить Московскую высшую школу социальных и экономических наук (известную как "Шанинка") государственной аккредитации. По итогам проверки эксперты решили, что учебные программы вуза не соответствуют образовательным стандартам. Школа продолжит деятельность, но не сможет выдавать государственные дипломы. Более 250 преподавателей вузов в России и за рубежом выступили в поддержку "Шанинки". Они заявили, что нельзя лишать вуз аккредитации из-за недостатков некоторых программ.

После лишения "Шанинки" аккредитации глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предложил перестроить работу Рособрнадзора.

В 2017 году был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности Европейский университет в Санкт-Петербурге.