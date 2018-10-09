Россия откроет представительство Минобороны в ЦАР

Россия откроет представительство Министерства обороны в Центральноафриканской Республике. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Проект соглашения с ЦАР опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что соглашение одобрено Министерством иностранных дел и другими ведомствами, а заключается оно "в целях оказания содействия центральноафриканской стороне в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества", а также "обеспечения деятельности российских военных специалистов по оказанию помощи в строительстве Вооруженных Сил Центральноафриканской Республики".

В конце июля в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали документальный фильм о российских наемниках из "частной военной компании Вагнера", которую связывают с близким другом Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным СМИ, Орхан Джемаль отдельно занимался расследованием поставок оружия Министерством обороны России в Африку.

Поиск убийц журналистов ведут специально созданные для этого группы Михаила Ходорковского и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. 11 сентября Верзилов попал в реанимацию с признаками тяжелого отравления. Позже его отправили в одну из берлинских клиник, где немецкие врачи подтвердили, что Верзилова могли отравить, однако пока они не могут определить тип вещества, которым это было сделано. Сам Верзилов уверен в том, что за отравлением стоят российские спецслужбы. В день госпитализации издатель "Медиазоны" получил от своих источников из ЦАР важные сведения об обстоятельствах убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко.

В свою очередь, по данным телеканала "Дождь" к гибели журналистов может быть причастна новая частная военная компания "Патриот", которая, предположительно, также работает под прикрытием Министерства обороны России.