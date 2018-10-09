"Петров" - Мишкин. Путин платит за позор ГРУ. Эфир в 19:05

Фонд "Общественное мнение" зафиксировал падение доверия россиян к Путину на 21 процентный пункт за последние полгода. Всемирный позор с солсберецкими отравителями - входит в число причин такого падения? Обсуждают аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников (Россия) и правозащитник Владимир Буковский (Англия). Ведущая Елена Рыковцева

Эфир в 19.05