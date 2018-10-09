Обвиняемый по делу "Нового величия" попал в больницу

20-летнего студента Российского государственного университета правосудия Вячеслава Крюкова, обвиняемого в экстремизме по делу "Нового величия", поместили в больницу при СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Крюкова Дмитрия Иванова.

Иванов рассказал, что из-за голодовки, которую Крюков держит с 11 сентября, у него сильно пострадали почки. При этом адвокат отметил, что в больнице самочувствие его подзащитного улучшилось. Сейчас ему ставят капельницы.

Ранее адвокат сообщал о критическом состоянии Крюкова. По его словам, с начала голодовки он потерял 13 килограмм веса и стал заметно медленнее разговаривать.

Сам Крюков обращался к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой перевести его под домашний арест. В письме он отмечал, что находится в СИЗО с весны, но следственные действия с ним уже не проводят, поэтому содержание под стражей не имеет смысла и становится "психологической пыткой". Обвиняемый также подчеркивал, что категорически не признает вины и считает уголовное дело против него "искусственно созданным" правоохранительными органами.

Судебное заседание по апелляции Крюкова на арест назначено на 11 октября.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. По словам адвокатов, один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.