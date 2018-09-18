"Пойду до последнего". Крик о помощи обвиняемого по делу "Нового величия"

Обвиняемый по делу организации "Новое величие" Вячеслав Крюков просит уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь с переводом из следственного изолятора под домашний арест. Об этом Радио Свобода сообщил его адвокат Дмитрий Иванов. По словам защитника, сейчас Вячеслав пьет только воду, но через несколько дней намерен начать "сухую" голодовку. При этом состояние его здоровья, как говорит адвокат, вызывает тревогу: молодой человек жалуется на головную и зубную боль, боли в ногах и тахикардию.

В открытом письме Татьяне Москальковой 21-летний Крюков пишет, что находится под стражей с весны, а 11 сентября суд продлил ему арест до середины декабря. Следственные действия с ним уже не проводят, содержание его под стражей не имеет смысла и становится "психологической пыткой". Крюков также пишет, что категорически не признает вины, но не просит закрыть дело, которое считает "искусственно созданным и специально подстроенным внедренным сотрудником правоохранительных органов". Он, по его словам, просит лишь о том, чтобы "необъективная и антигуманная мера пресечения" была изменена на домашний арест. В письме российскому омбудсмену Крюков также сообщает о проблемах со здоровьем.

По словам адвоката Дмитрия Иванова, главное требование Крюкова – изменение меры пресечения и перевод под домашний арест:

Состояние его здоровья ухудшилось, он резко похудел, тахикардия, боли в ногах и животе

– Я буквально вчера был у моего подзащитного в СИЗО-3, беседовал с ним, общался. Шесть дней он голодает, только пьет воду из-под крана, больше ничего. Его состояние здоровья резко ухудшилось, вес у него сейчас 55 килограммов, он резко похудел. У него началась тахикардия, боли в ногах, в животе. Его перевели в карцер, он сидит в одиночке. Вот такое состояние, очень плохое. У него болит голова. Он сказал: "Через четыре дня откажусь даже от воды, пойду до последнего".

–​ Как администрация СИЗО относится к его голодовке?

– Администрация СИЗО нормально отнеслась к этому, никакого давления со стороны работников СИЗО нет. Они в соответствии с законом перевели его в одиночную камеру, там его никто не обижает, не запугивает. Чего-то плохого в отношении работников следственного изолятора №3 я сказать не могу.

–​ Почему вы решили обратиться к Татьяне Москальковой, на что вы рассчитываете?

– Дело в том, что я две недели назад уже писал от себя лично Москальковой, чтобы помочь с изменением меры пресечения. Но теперь, после того, как 11-го числа нам продлили срок содержания под стражей на два месяца, Вячеслав решил сам обратиться к ней с просьбой перевести его под домашний арест. Я передал его письмо Льву Пономареву из движения "За права человека", чтобы его передали в аппарат уполномоченного по правам человека. Жду сообщений. Если что, завтра сам попытаюсь попасть к ней на прием и отдать бумаги, соответствующий листочек о состоянии здоровья моего подзащитного.

–​ Почему, как вам кажется, Вячеслав Крюков может находиться под домашним арестом, а не в СИЗО?

Недавно двух фигурантов этого дела с точно такими же показателями перевели под домашний арест

– Потому что, во-первых, мы с вами знаем, что недавно двух фигурантов по этому делу и с точно такими же показателями, как у моего подзащитного, перевели под домашний арест, следователи при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в своем ходатайстве сказали, что доказательства по делу полностью собраны, что фигуранты не могут повлиять на исход дела, что они не видят целесообразности содержания в СИЗО. В отношении моего подзащитного, я думаю, должны быть точно такие же основания, потому что все доказательства собраны, все свидетели и фигуранты по делу находятся под домашним арестом, это само по себе влияет на то, что никто ни с кем не может общаться. Повлиять на ход событий и расследование дела он не может. Единственное, что он может, – получить более квалифицированную медицинскую помощь, на чем мы, в общем-то, и настаиваем.

–​ Каковы юридические перспективы наказания тех, кто втянул молодых ребят в организацию "Новое величие"?

Руслан Д. должен быть привлечен к уголовной ответственности

– Я думаю, что перспективы есть. Адвокат Ольга Карлова подала заявление о привлечении к уголовной ответственности Руслана Д., который был организатором и провокатором этого всего мероприятия. Юридически получается, что если Руслан Д. является сотрудником правоохранительных органов, то это провокация, а если он не является сотрудником правоохранительных органов, что утверждают сейчас следствие и представители прокуратуры, которые проводили проверку, тогда получается, что Руслан Д. должен быть привлечен к уголовной ответственности за попытку создания такого экстремистского сообщества и за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, – полагает адвокат Дмитрий Иванов.

Вячеслав Крюков – 20 летний студент, до ареста по делу так называемого "Нового величия" учился на втором курсе Российского государственного университета правосудия. Переехал в Москву из Геленджика. Его мама Галина Крюкова ранее рассказывала Радио Свобода, что ее сын отлично учился в школе и всегда мечтал поступить в московский вуз. Она уверена, что сын выдержит голодовку, но очень за него переживает и опасается за его здоровье и самочувствие.

11 сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря срок ареста Вячеслава Крюкова, а также еще трех обвиняемых по делу "Нового величия": Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева и Петра Карамзина. Сообщалось, что голодовку объявили Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков. Позднее адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина эту информацию опровергла, уточнив, что ее подзащитный голодать не намерен.

В тот же день суд продлил домашний арест для фигуранток дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик до 13 декабря, разрешив им ежедневные прогулки около дома. Адвокаты девушек настаивали на переводе под подписку о невыезде.

В конце августа на сайте Change.org появилась новая петиция с требованием к руководству России полностью прекратить дело "Нового величия". Ее инициатором стал исполнительный директор фонда "За права человека" Лев Пономарев. Правозащитник рассказал Радио Свобода о перспективах обращения Вячеслава Крюкова к Татьяне Москальковой и деле организации "Новое величие":

Парнишка совершенно неопытный. Я напишу ему письмо с предложением прекратить голодовку

– Я получил письмо Вячеслава Крюкова и сегодня отправлю его уполномоченному по правам человека. Когда есть конкретная опасность здоровью человека или он жалуется на реальное насилие, Татьяна Николаевна Москалькова действует довольно энергично. Надо процессуально посмотреть, что можно сделать в этом случае, как поступить правильно. Конечно, парнишка, Вячеслав Крюков, совершенно неопытный. Все это довольно тревожно, потому что это совсем молодой парень, он не имеет опыта голодовки, не может рассчитать свои силы, и на фоне каких-то возможных заболеваний это, конечно, очень опасно. Я напишу ему письмо с предложением прекратить голодовку. Мы его услышали, мы примем все меры, чтобы помочь ему с изменением меры пресечения и переходом под домашний арест. Но это не происходит мгновенно, поэтому не стоит рисковать своим здоровьем. Это моя позиция.

–​ Почему суд принял решение не переводить ребят под домашний арест?

– Это абсолютно незаконное решение, что, к сожалению для меня, часто происходит в российских судах. Это значит, что им не позвонили сверху и не сказали, что под домашний арест надо перевести всех фигурантов. Чтобы этих ребят перевели под домашний арест, нужны усилия общества. Я буду этим заниматься.

–​ Можно ли наказать провокаторов, которые втянули ребят в "Новое величие"?

Была провокация, а это запрещено законодательством. Но в нашей стране перспективы небольшие

– В нормальной стране юридические перспективы были бы большими, потому что была провокация, а это запрещено и российским, и международным законодательством. Если говорить о юридических перспективах в нашей стране, то они пока небольшие, и очень многое зависит от общества. Так как моя организация "За права человека" занимается двумя такими провокационными делами, которые ведет ФСБ, – дело "Нового величия" и дело "Сети", – мы предполагаем объединить родителей пострадавших. В ближайшее время у меня пройдет такое совещание и мы начнем общественную кампанию в защиту молодежи, в отношении которой проводятся провокации сотрудниками ФСБ, – рассказал глава движения "За права человека" Лев Пономарев.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. 16 августа Павликова и Дубовик были переведены под домашний арест после почти шести месяцев содержания в СИЗО. За время пребывания в изоляторе у девушек ухудшилось здоровье: у Дубовик обнаружили опухоль и упало зрение, у Павликовой обострились хронические проблемы с сердцем.

В поддержку арестованных Павликовой и Дубовик была организована широкая общественная кампания. В первую неделю августа "Новая газета" создала петицию на сайте Change.org с требованием изменить меру пресечения для Павликовой и Дубовик, которые на тот момент содержались под стражей уже пять месяцев. Петицию подписали почти 180 тысяч человек.

16 августа по ходатайству следствия Павликова и Дубовик были переведены судом из следственного изолятора под домашний арест. За день до этого в Москве прошел несогласованный с властями "Марш матерей", участники которого требовали отпустить подсудимых из СИЗО.