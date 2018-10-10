Суд в США направил российского хакера на психиатрическую экспертизу

Экстрадированного в США россиянина Евгения Никулина, которого американские власти подозревают в хакерских атаках, направят на психиатрическое обследование. В течение шести месяцев он будет находиться в госпитале, а не в тюрьме. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

По его словам, судья распорядился направить Никулина на обследование, потому что тот не подчинялся другим распоряжениям суда. Это решение судьи Никулин воспринял "безразлично". В какую клинику направят россиянина, будет решено в ближайшее время. Для проведения обследования необходим переводчик, отметил юрист.

Ранее адвокаты россиянина запросили проведение его психиатрического обследования. Они сообщали, что подзащитный не сотрудничает с ними.

В конце марта Никулин должен был пройти медицинское обследование, однако оказал физическое сопротивление сотрудникам спецслужб и, как утверждается, даже хотел бежать.

Никулина задержали в Чехии осенью 2016 года после того, как США предъявили ему обвинения в кибератаках на компании LinkedIn, Dropbox and Formspring. 30 марта, несмотря на протесты России, Никулина экстрадировали в США. Свою вину россиянин не признаёт.