"Краснодар" намерен расторгнуть контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" расторгнет контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Его обвиняют в драке с посетителями московской кофейни и избиении водителя в центре Москвы.

О намерении расторгнуть контракт сообщила пресс-служба "Краснодара". "Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой. В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком", — сообщили в "Краснодаре". Участвовавший с ним в драке нападающий "Зенита" Александр Кокорин может быть уволен из своей команды, сообщает Sport24 со ссылкой на источники в клубе.

Утром в понедельник футболисты развязали драку в кофейне на Большой Никитской улице в центре Москвы. Игрок "Зенита" ударил посетителя стулом. Посетителем оказался чиновник Минпромторга Денис Пак. По его словам, при избиении футболисты выкрикивали националистические оскорбления.

В драке травмы получил и генеральный директор исследовательского автомобильного института НАМИ (разработчика лимузина Владимира Путина) Сергей Гайсин. Полиция завела уголовное дело по статье о побоях.

Перед дракой в кофейне был избит водитель автомобиля, припаркованного возле гостиницы "Пекин" в центре Москвы. Полиция проверяет информацию о том, что в нападении так же участвовали футболисты сборной России, сообщает агентство "Р-Спорт".

По данным "МК", пострадавшим оказался водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. По ее словам, мужчина сделал футболистам замечание за непристойное поведение, после чего его вытащили из машины и нанесли несколько ударов.

Ушакова после происшествия написала заявление в полицию.

Накануне министр спорта России Павел Колобков заявил, что Кокорин и Мамаев больше не будут играть за сборную России по футболу. По статье о побоях им грозит до двух лет лишения свободы.