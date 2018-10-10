СМИ: "Петров и Боширов" тайно следили за Скрипалём в Чехии

Двое россиян, обвиняемые британскими властями в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, тайно посещали Чехию в 2014 году. В то же самое время в Чехии находился и сам Скрипаль. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на источники в разведке.

По данным радио, Скрипаль во время своего визита встречался с чешскими сотрудниками контразведки и консультировал их по вопросам выявления предполагаемых российских шпионов. Источники "Чешского радио" убеждены, что россияне, которых британские власти идентифицировали как Александра Петрова и Руслана Боширова, вели слежку за Скрипалём.

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. По данным расследователей, он получил медицинское образование в одной из военных академий и является сотрудником российской военной разведки. Руслан Боширов, как утверждается, является российским разведчиком Анатолием Чепигой.

Чешское радио отмечает, что россияне посещали Чехию по паспортам на имена Петрова и Боширова. Петров прибыл в страну в середине октября 2014 года. Несколько дней он жил в отеле в Остраве, затем переехал в Прагу. Боширов прибыл сразу в Прагу. По информации чешских журналистов, визит россиян вызвал интерес не только чешской контрразведки, но и Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

Представители чешских спецслужб отказались от комментариев. Российское посольство в Чехии также в ответ на официальный запрос Чешского радио сообщило, что вопрос о пересечении граница гражданами иностранных государств находится в компетенции чешских властей.

По данным сайта Neovlivni.cz в период с 2010 по 2014 год из Чехии были высланы 11 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Однако журналистам не удалось установить, является ли информация, предоставленная Скрипалём сотрудникам спецслужб, причиной для высылки сотрудников российской дипмиссии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает. Президент России 12 сентября заявил, что Петров и Боширов – гражданские лица и, что они известны российским властям. Журналисты-расследователи настаивают на том, что эти люди - сотрудники российской военной разведки.