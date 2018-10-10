Путин навсегда. Почему заговорили об изменении Конституции России

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин написал статью о возможности реформирования Конституции России. Она привлекла к себе внимание в первую очередь потому, что одним из вариантов продолжения пребывания у власти Владимира Путина после завершения четвертого президентского срока считается изменение государственного устройства и появление некоего невыборного поста "лидера нации".

В статье "Буква и дух Конституции" Зорькин отвечает на некие "тревожные призывы к кардинальным конституционным реформам", но никаких конкретных планов изменения конституции не предлагает. Ключевые моменты статьи:

недостатки Конституции можно исправить точечно

сейчас главная напряженность в обществе – требование социальной справедливости

двухпартийная система наиболее эффективна

"конституционная идентичность" России должна соединить "присущий российскому народу коллективизм" с конкурентной экономической и политической средой.

Зорькин перечисляет недостатки Конституции, как он их видит: недостаточный баланс в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной власти, нечеткость в распределении полномочий между президентом и правительством. Зорькин также говорит о возможном противопоставлении местного самоуправления органам государственной власти, при этом высказывая мнения, что органы местного самоуправления по своей природе – "лишь нижнее, локальное звено власти".

С точки зрения Зорькина, подобные недостатки можно исправить "точечными изменениями" – в рамках доктрины "живой Конституции". Тут судья резко высказывается против "радикальной конституционной реформы", которая, по его словам, чревата резкой социально-политической дестабилизацией.

Далее Зорькин рассуждает о "конституционном пути к общественному согласию и справедливости":

"Судя по характеру многочисленных жалоб в Конституционный Суд, главным источником напряженностей в российском обществе является нерешенность социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита социальных прав граждан. Социологические исследования подтверждают, что ожидания и даже требования социальной справедливости выходят у населения на первый план и что несправедливости в разных сферах жизни воспринимаются людьми крайне болезненно. Социальное напряжение, порождаемое чувством несправедливости, усугубляется естественной усталостью населения от трех десятилетий реформ, а также беспрецедентным (и добавлю – неправовым, т.е. противоречащим нормам международного права) экономическим, и прежде всего санкционным, давлением на Россию со стороны США и Западной Европы".

Далее Зорькин заявляет, что нужна правовая теория, "синтезирующая идеи индивидуальной свободы и социальной солидарности", и что это "в наибольшей степени соответствует ментальности российского народа". Он рассуждает о социальной несправедливости, упоминая "несправедливость приватизации крупной собственности в 90-е годы", и говорит, что "нужна корректировка либерально-индивидуалистического подхода к правопониманию, которая привнесла бы в само понятие права идеи солидаризма".

Тут Зорькин переходит к политическому устройству и благосклонно высказывается о двухпартийной системе, как наиболее эффективно обеспечивающую реальную демократию "в организационном плане":

"Именно по таким "схемам-чертежам" создавалась двухпартийная система США (как и вся их конституционная политическая система). Не зазорно и заимствовать чужой опыт, выдержавший проверку многовековой практикой".

"Нынешняя модель либеральной представительной демократии, характерная для большинства развитых стран, как говорят ведущие политологи Европы или Америки, явно не справляется с современными вызовами".

Зорькин критикует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который "чрезмерно свободно воплощает в жизнь свою активистскую позицию", и переходит к обсуждению "конституционной идентичности России", которая "отражает результат общественного согласия граждан государства по вопросам понимания прав человека", причем, по его словам, "это согласие в различных государствах имеет "социокультурную специфику". В итоге Зорькин предлагает:

"Соединить присущий российскому народу коллективизм, сформированный, – можно сказать, выкованный, – суровой природой, бесчисленными оборонительными войнами, необходимостью объединить множество наций и народностей "общей судьбой на своей земле", на основе конституционных принципов правового, демократического и социального государства, – с созданием конкурентной экономической и политической среды".

Комментарии

Слухи о том, что в Кремле обсуждают возможность изменений в Конституции, которые позволят Владимиру Путину оставаться на посту российского лидера неограниченно, появились еще до президентских выборов. Согласно нынешнему законодательству, Путин после нынешнего срока в любом случае должен покинуть пост президента. Если исходить из предположения, что Путин намерен остаться во главе российского государства, он либо должен передать президентский пост "преемнику", как уже сделал в 2008 году с Дмитрием Медведевым (тогда Путин занял пост премьера), либо получить какой-то иной, специально созданный для него высший государственный пост.

Еще до появления статьи Зорькина, в нескольких телеграм-каналах появилась информация о готовящейся в России конституционной реформе. В известном анонимном канале "Незыгарь", например, была такая запись:

"В канун 25-летия Конституции России Президент может инициировать проведение конституционной реформы, которая будет оформлена Федеральным собранием до Нового года. Конституционная реформа позволит создать новую конституционную модель власти и инициировать проведение досрочных выборов Президента РФ".

Нынешняя Конституция России была принята 12 декабря 1993 года. Принять новый текст можно созывом Конституционного собрания, закон о котором с 1993 года так и не принят, или референдумом. Часть поправок можно вносить Государственной думой при одобрении двух третей региональных парламентов.

Политолог Валерий Соловей:

1. Подготовка конституционной реформы, а точнее кардинальных изменений в широкий спектр конституционных законов была начата осенью 2017 года.

2. Изменения разрабатывались по следующим направлениям:

а) формирование новой конфигурации государственной власти и управления;

б) кардинальное сокращение числа субъектов федерации (до 15-20) путем их объединения с целью удобства управления, выравнивания уровней развития и нейтрализации этносепаратистских тенденций;

в) решительная правка законов о выборах и политических партиях (отнюдь не в смысле либерализации);

г) введение государственной идеологии.

3. Изначально не было понятно, каким из изменений и в каком объеме дадут "зеленый свет", а каким нет. Но в любом случае их НЕ предполагалось реализовывать все одновременно ввиду прогнозируемой сильной негативной реакции.

4. Sine qua non – реконфигурация госвласти и управления, долженствующая обеспечить институционально-правовую рамку транзита системы. Здесь тоже несколько вариантов. От известной модели с учреждением Госсовета как аналога Политбюро и сведения роли президента к представительским и символическим функциям до, наоборот, усиления и расширения президентских полномочий и учреждения поста вице-президента. (Имеется еще несколько вариантов.)

5. Транзит системы должно осуществить ДО 2024 года, дабы застать врасплох врагов внешних и внутренних. Предполагалось, что решающими могут стать 2020-2021 годы.

6. Существует одна-единственная причина, по которой эти сроки могли бы быть сдвинуты в сторону уменьшения. И эта причина не имеет отношения к политике и снижающимся рейтингам. Ситуация оценивается как беспокоящая, но не критическая и находящаяся под контролем.

7. И уж, тем более, ни о каких досрочных выборах речь не шла и не могла идти. Кардинальное изменение организации госвласти и управления осуществляется не для того, чтобы проводить выборы и подвергать систему сильнейшему стрессу.

8. В числе ключевых бенефициаров реформы власти называют трех человек, которые и так входят в первую десятку элиты по своему политико-бюрократическому весу.

Историк Иван Курилла:

"С утра со ссылкой на телеграм-каналы писали о подготовке срочного пересмотра Конституции, а вот уже и Зорькин подключился. Похоже, и правда, отмашка дана.

Как я на днях предполагал, решили "перевернуть доску" здесь. В анонсе интервью Зорькин говорит о ликвидации местного самоуправления (и превращения его в нижнюю ступень вертикали), – тут понятно, натерпелись с неподконтрольными мэрами, скольких посадить пришлось. Но вероятнее всего, изменения готовятся для подготовки пожизненного правления Путина, а заодно, вполне возможно, покромсают либеральную часть (про свободы и права), ну и про приоритет международных договоров заодно.

Судя про предыдущему опыту, в этой спецоперации останавливаться и оглядываться на критику никто не будет. Но и ситуация не такова, как в прошлый раз; режим тут серьезно рискует (и думаю, сам не очень может просчитать риски: выйдет кто-то на улицу? отколется кто-то в элите? возникнет неповиновение в вертикали? – может, ничего не будет, – но быть в этом уверенным сегодня трудно).

Публицист Николай Подосокорский

В то, что 75-летний Валерий Зорькин, возглавляющий КС уже более 17 лет, действительно настроен на либерализацию сложившегося политического режима, может поверить только наивный. Напомню, что в декабре 2017 года Валерий Зорькин выступил против расширения свободы в России. По его словам излишняя свобода "подрывает моральные основы общества". В сентябре 2014 года Валерий Зорькин назвал крепостное право "главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации". Дарование личных свобод крестьянам, по его мнению, было ошибкой и способствовало, в конечном счете, революции. В декабре 2014 года глава КС выступил за ограничение социальных прав россиян, так как это "необходимо для защиты конституционных ценностей общего блага". По его мнению, содержание закрепленного в ст. 7 Конституции РФ понятия "социальное государство" раскрыто в других статьях таким образом, который отнюдь не обязывает государство удовлетворять жизненные потребности каждого человека". В мае 2017 года Зорькин подверг критике правозащитников, заявив, что защита прав человека не должна создавать угрозу государственному суверенитету и разрушать религиозную идентичность общества и т.д.

За последние годы Зорькин много чего успел наговорить, и его очередное напоминание об опасности новой революции в России можно воспринимать только в одном ключе – любые изменения в Конституции наверняка ударят по остаткам прав и свобод российских граждан и будут направлены на то, чтобы ослабить протестные настроения и усилить пошатнувшийся режим.