Без Немцова: время оппозиции большинства?

9 октября Борису Немцову – оппозиционному политику и государственному деятелю России: сопредседателю Партии народной свободы, первому вице-премьеру правительства в 1997-98 году, нижегородскому губернатору в 90-е гг., лидеру фракции СПС в Государственной Думе в 1999-2003 гг., - исполнилось бы 59 лет.

Борис Немцов был убит в Москве три с половиной года назад на мосту у Кремля 27 февраля 2015. Он был одним из ключевых фигур непарламентской оппозиции, организаторов акций протеста против войны в Украине. Организаторы и заказчики преступления властями России так не найдены.

В день рождения политика 9 октября открылся III форум Бориса Немцова. Два дня в Праге обсуждаются проблемы российской политик и экономики. Что ждет путинский режим в ближайшее время? Обсудят политолог и публицист, содиректор Центра исследований России имени Бориса Немцова Карлова университета в Праге Александр Морозов и известный экономист, в прошлом заместитель председателя Центрального Банка России Сергей Алексашенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» - 10 октября в 19-05.

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