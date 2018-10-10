В Вологде организатор акции 9 сентября объявил голодовку

В Вологде организатор митинга против пенсионной реформы объявил голодовку в знак протеста против ареста на 15 суток. Руководителя движения "Вместе" Евгения Доможирова обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Акция организованная Доможировым не была санкционирована с городской администрацией. Власти города отказали ссылаясь на "иные массовые мероприятия". "Отделять тех, кто не согласен с пенсионной реформой, от граждан, например, поддерживающих присоединение Крыма на той же Кремлевской площади, недопустимо," - заявил организатор акции.

Доможиров считает, что с его стороны не было повторного нарушения закона. Активист подал заявление об обжаловании решения городского суда, однако областной суд оставил его в силе. В конце сентября Доможирова судили за митинг против пенсионной реформы, который прошел в Вологде 5 июля. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

9 сентября в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу. Среди пострадавших оказались журналисты различных изданий.