Ураган "Майкл" достиг побережья штата Флорида

Ураган "Майкл" в среду достиг побережья американского штата Флорида, сообщает телеканал CNN. По данным метеорологов, скорость ветра составляет 245 километров в час. Урагану присвоена четвёртая категория из пяти возможных. Уровень опасности могут повысить, поскольку порывы ветра усиливаются.

Местные власти призвали жителей районов, которые подвержены опасности, эвакуироваться. Всего такое предписание получили свыше 375 тысяч человек. В частности, спасатели опасаются затоплений и разрушений зданий.

Потенциальный ущерб оценивается в 16 миллиардов долларов. В частности, из-за непогоды пришлось сократить добычу нефти и природного газа, закрыты морские порты, а также отменены свыше двухсот авиарейсов.

Соединённые Штаты продолжают ликвидацию последствий урагана "Флоренс", который в сентябре прошёл по юго-восточному побережью страны. Жертвами стихии стали 49 человек, отмечены масштабные разрушения домов и инфраструктуры. Метеорологи отмечают, что ураган "Майкл", вероятно, затронет и эти районы.